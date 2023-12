Comprobar números premiados en el sorteo de la Lotería de Navidad 2023

22 Dic 2023 por Redacción Irispress

El Sorteo de Lotería de Navidad 2023 repartirá 2.590 millones de euros en premios, 70 millones más que en 2022. Si durante esta mañana no has podido estar atento al Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad y no estás seguro de si los niños de San Ildefonso han cantado tu número o no, estate atento a esta noticia, donde podrás comprobar los números que han llevado los principales premios.

Recuerda que los premios están exentos hasta los 40.000 euros. Si tu décimo ha sido premiado con una cantidad inferior, el montante va íntegro a tu bolsillo. Si tienes uno décimo de los ‘premios mayores’, Hacienda va a retener el 20% en concepto de impuestos a partir de los 40.000 euros. Es decir, que si te ha tocado el ‘Gordo’, hay que restarle estos 40.000 euros exentos de impuestos a los 400.000 del premio y a partir de ahí calcular el 20% que se va a Hacienda. En total, acabarás recibiendo 328.000.

Otro detalle importante a recordar es cómo cobrar el premio si has hecho participaciones. El organizador de las participaciones es el que asume el deber de repartir el premio. La OCU recomienda que no vaya, cobre el premio, y luego reparta el montante entre el resto de los ganadores, ya que se podría interpretar como una donación, lo que obligaría al pago del impuesto de donaciones. La organización recomienda ir a la entidad e identificar a todos los participantes.

Tercer premio

El número 31.938 ha resultado agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 500.000 euros a la serie. El premio ha recaído íntegro en la Administración número 1 de Biar (Alicante).

Cuartos premios

El número 93.361 ha resultado agraciado con el primero de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

El número 41.147 ha resultado agraciado con el segundo de los dos cuartos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 200.000 euros a la serie.

Quintos premios

El número 54.274 ha resultado agraciado con uno de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Se trata del primer gran premio, y ‘madrugador’ que ha parecido este año. La adminitración número 3 de Teruel tenía las 185 series de este número.

El número 45.353 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Ha sido muy repartido y ha recaído sobre todo en Ciudad Real, con 70 series; en Vigo (Pontevedra), con 30; en San Fernando (Cádiz), con 24; en Torrelavega (Cantabria), con 15; en Zaragoza, con 10; en Alicante, con 5; y en Madrid, con 5.

El número 88.979 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. También ha sido muy repartido En especial ha caído en Dos Hermanas (Sevilla), con 45 series; Teror (Las Palmas), con 16; y Ateca (Zaragoza), con 15. Pero también ha habido series en varias ciudades de la península.

El número 92.023 ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número 1.568 ha resultado agraciado con otro de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número 86.007 ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número 57.421 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.

El número 37.038 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie.