Una periodista española denuncia a Depardieu por violación: «Fue muy terrible, agresivo y violento»

21 Dic 2023 por Redacción Irispress

La periodista y escritora española Ruth Baza, que ha denunciado al actor francés Gérard Depardieu por una violación en 1995 durante una entrevista, ha reconocido que la primera toma de contacto con el artista fue «muy terrible» porque fue «muy agresivo y violento» y no quería hablar con ella, llegando a despreciarla.

«La primera toma de contacto fue muy terrible porque su comportamiento fue muy agresivo, muy violento, no quería hablar conmigo y me despreciaba. Fue un desastre. Me ignoraba», ha recordado la periodista, que tenía 23 años cuando ocurrió, en una entrevista con Europa Press.

El actor, que estrenaba la película ‘El coronel Chabert’, tuvo una imagen «desaliñada» para Baza, que asegura que le costó reconocerle. «Cuando yo conozco a Depardieu en persona, su actitud es verdaderamente agresiva, violenta, de mucho desprecio y no tenía esa idea de él. Físicamente también me desconcertó porque al verle pasar, su aspecto me llamó mucho la atención porque iba como muy desaliñado, con el pelo grasiento y mucho más delgado de lo que aparecía en la pantalla», ha detallado.

La entrevista fue un logro profesional para Baza, aunque la actitud del actor provocó que ella misma parase la entrevista. «Arranqué con algún comentario de broma y él ni se reía. No me contestaba ni me miraba a la cara. Yo me sentí verdaderamente mal porque me estaba ignorando como si no fuera nada ni nadie y la verdad es que se me fue un nudo a la garganta y estallé a llorar y apagué la grabadora. Después, eso también le ocurrió a él que también se derrumbó y vio que había metido mucho la pata, empezó a llorar y me contó que tenía una serie de problemas, que su hijo estaba al borde de la muerte. Ahí los dos tuvimos un momento de consuelo el uno en el otro y terminamos llorando por nuestros propios dolores», ha rememorado.

Posteriormente, añade la periodista, la entrevista fue «maravillosa» porque la conversación fue «espontánea y muy interesante», pese a que percibió a Depardieu como «el Dr. Jekyll y Mr Hyde». «Comenzó siendo un hombre violento y se transformó en un hombre que supo consolarme, supo confesarse y finalmente se comportó como un monstruo», ha asegurado.

En su denuncia, Baza relata cómo el actor la besó en la cara y el cuello y la penetró con sus dedos a través de la ropa. «Me besó en los labios profundamente y después en la cara con frenesí. De repente, noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme», explicó la actriz a ‘La Vanguardia’.

En este sentido, Baza precisa que las disculpas del actor se produjeron mientras estaba sobre ella. «Las disculpas me las pidió miles de veces mientras estaba sobre mí», desvela, antes de agregar que la entrevista le gustó al actor. «Cuando se publicó la entrevista les gustó mucho y me felicitaron», indica.

Ruth Baza reconoce que están siendo días difíciles para ella, aunque destaca que está «conmovida y conmocionada» por todo el cariño que ha recibido en las últimas horas. «Está siendo abrumador, y estoy recibiendo mucho cariño, mucho aliento y apoyo. Eso me da fuerzas porque estos meses han sido realmente muy complicados y muy duros para mí», subraya.

«REMONTAR VA A SER COMPLICADO»

Durante la entrevista con Europa Press, Baza asegura que se ha sentido en la «obligación y en el deber» de denunciar a Depardieu y precisa que siente «culpa» por haber olvidado durante casi 30 años esa situación por el ‘shock’ generado.

«Me he sentido en la obligación y el deber de dar a conocer mi caso, para ayudar a otras personas y también para ayudarme a mí misma a superarlo. Mi obligación es contar mi historia para que sirva de palanca, de inspiración, para otras personas que han pasado por un hecho como el mío, que han olvidado y que años después han recordado que han sido víctimas, o que han sobrevivido, mejor diría, a un hecho tan aborrecible como este. Y por supuesto, secundar la moción de todas esas mujeres que han sido vejadas», afirma.

Al respecto, lamenta que sea tarde para la denuncia, aunque no está descartado que su caso de investigue. «Según me han comentado, después de las casi cuatro horas de declaración, me dijeron que había que esperar para ver qué recorrido tiene allí en Francia. Ya se ha puesto en conocimiento de las autoridades francesas y ellos decidirán qué investigan y si mi denuncia se suma a las que ya están interpuestas por parte de otras mujeres», relata.

Si finalmente eso ocurre, Baza apostilla que servirá para que las víctimas de Depardieu estén «en calma y en paz». Por último, la periodista concluye diciendo que «remontar va a ser complicado» e insiste en que ha denunciado por obligación moral «como persona, mujer y sobreviviente».

TRECE ACUSACIONES DE VIOLENCIA SEXUAL Y UNA DENUNCIA

Gérard Depardieu ha recibido en los últimos meses diversas acusaciones por violencia sexual a trece mujeres, durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés ‘Mediapart’ el pasado mes de abril.

Recientemente, el pasado 7 de diciembre, la actriz francesa Hélène Darras denunció por agresión sexual al actor en la película ‘Disco’ de 2007, según el portal digital ‘France Info’, que detalla que la querella fue presentada en París el pasado mes de septiembre, a raíz de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu.

La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue «ingobernable» y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió supuestamente al actor seguir «manoseándola».