Sumar reclama al PSOE medidas para democratizar el Estado ante la mayoría conservadora en judicatura y economía

El diputado de Sumar, Íñigo Errejón, ha instado al PSOE a emprender procesos de democratización de poderes del Estado y ha reivindicado que serán «serios» a la hora de «cuidar» el Gobierno, pero advirtiendo también a su socio de que la legislatura no puede ser sólo de consolidación de lo hecho hasta ahora, sino que se han de seguir tomando medidas.

También ha criticado que la derecha aluda a que España no tiene contrapoderes y se camina hacia una «dictadura», cuando el PP gobierna en once comunidades, en varias junto a Vox, tiene mayoría absoluta en el Senado, mantiene «secuestrada» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y existe «mayoría conservadora» en casi «todos los aparatos» del Estado, desde la alta magistratura a asociaciones policiales.

«Ustedes (en referencia a PP y Vox) que tienen, cuando gobiernan, el cien por cien del poder y cuando no gobiernan el 80%, ¿van a tener la poca vergüenza de seguir diciendo que en España caminamos hacia una dictadura?», ha lanzado Errejón durante una comparecencia en el Congreso para informar del balance de la Presidencia española del Consejo de la UE.

Algo no se ha hecho bien desde la izquierda

El también líder de Más País ha sostenido que en España existe un desequilibrio de poder y que, pese a que los progresistas han gobernado 28 años en democracia, hay algo que no se ha hecho bien cuando se ha producido tal «desplazamiento» y «concentración» de poder a posiciones «reaccionarias» en el ámbito judicial y económico.

También ha retado al PP que si no quieren ser «cínicos» deben «reconocer» que aunque representan en el Congreso la «primera minoría», en referencia a su papel de oposición, retiene la «abrumadora mayoría del poder social y económico». Mientras, la izquierda posee la «mayoría democrática» pero tiene una «ínfima minoría en los poderes que no se votan».

Por tanto, Errejón ha trasladado al PSOE que Sumar tiene claro que hay que democratizar ámbitos del Estado y actuar en estos grandes ejes: la igualdad entre mujeres y hombres, el libre acuerdo de convivencia entre los pueblos de España, una transición ecológica justa y ampliar el horizonte de los avances sociales.

Luego, ha advertido de que la derechas quieren regresar a las políticas fallidas de recortes», y que en España el PP tiene claro que va a colaborar con la «extrema derecha», los admiradores del presidente argentino Javier Milei y los «nostálgicos» de las «antiguas dictaduras».

Prueba de esa actitud por parte de la derecha es que, tras las elecciones del 23J asuman que el Gobierno es legal pero no es del «todo legítimo» porque tienen una noción «patrimonial» del poder. Y desde una noción falsa de que en España no hay separación de poderes ni contrapoderes, cuando el PP gobierna en once comunidades.

La derecha quiere reimponer la austeridad

Su compañero de bancada y portavoz de Sumar en la Comisión de Exteriores, Agustín Santos, ha alertado que el bloque conservador quiere la «reimposición de la austeridad, el ajuste fiscal, la marginación del pilar social, la reindustrialización a partir del gasto militar y el método intergubernamental frente al comunitario».

En definitiva, la vuelta a la «Europa fortaleza frente a refugiados y emigrantes y una ampliación que subordine a la Unión Europea a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la gestión de las tensiones geopolíticas». «Es decir, una Unión Europea oligárquica al servicio de los intereses de las clases dominantes», ha criticado Santos.