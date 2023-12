Feijóo pide a Sánchez verse en Congreso «sin mediador y sin imposiciones» tras «humillarse» ante independentistas

20 Dic 2023 por Redacción Irispress

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, reunirse el próximo 22 de diciembre en el Congreso de los Diputados «sin mediador», «sin soberbia» y «sin imposiciones», mientras «se humilla» ante sus socios independentistas.

En su intervención en el Pleno del Congreso en el marco del debate sobre los últimos Consejos Europeos, Feijóo ha reprochado a Sánchez su «manera curiosa de mostrar interés» por esa reunión, ya que, según ha dicho, anunció a través de los medios que quería verse con el jefe de la oposición y su gabinete tardó «cinco días» en contactar con el PP.

Feijóo ha admitido que «todo el mundo en la Cámara sabe que es extremadamente difícil» hablar con Sánchez porque «no respeta al adversario político» e «intenta engañar siempre a todo el mundo». Es más, ha dicho que el jefe del Ejecutivo es «sumiso con quien quiere debilitar el Estado y pretende ser implacable» con los partidos que lo defienden.

«¿SERÁ USTED CAPAZ, SEÑOR SÁNCHEZ?»

«Me ha dicho usted que nos reunimos como quiera, donde quiera y cuando quiera», ha espetado Feijóo a Sánchez, para enumerar a renglón seguido sus exigencias: «Como quiera, sin mediador»; «donde quiera, en Ginebra no, en el Congreso»; «Cuándo, el próximo viernes»; «Y cómo, sin sobernía, sin imposiciones y con un orden del día oficial», ha señalado. «¿Será usted capaz, señor Sánchez? Yo sí», ha proclamado.

El presidente de los ‘populares’ ha dicho que él quiere «estar a la altura del cargo» que representa y ha admitido que «una de las obligaciones del líder de la oposición es acudir cuando le llama el presidente del Gobierno».

«Yo no le voy a pedir amnistías, no le voy a pedir votos para quien incluya asesinos en las listas ni le voy a pedir un referéndum de autodeterminación. Pero lo que no pienso consentir, que mientras se humilla usted ante sus socios con todo lo que le pidan, siga faltando al respeto al primer partido de España», ha finalizado.