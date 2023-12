Propuesta de ocio: Nueva serie documental ‘From Vinyl to Camila’

14 Dic 2023 por Redacción Irispress

Después del estreno mundial de su primer episodio en la pasada edición del Festival In-Edit, el 7 de diciembre llega en exclusiva a CaixaForum+ From Vinyl to Camila, una nueva serie documental original dirigida por Ramon Tort (A Film About Kids and Music. Sant Andreu Jazz Band) y producida por Furor Filmic y CaixaForum+, que constituye todo un recorrido antropológico, revelador e irreverente por la evolución social de los últimos sesenta años a través de la música y la tecnología.

En From Vinyl to Camila, y a lo largo de tres episodios, artistas, productores, ingenieros, periodistas y pioneros tecnológicos de diferentes generaciones y latitudes arman un electrizante puzle audiovisual de historias, ideas y experiencias desde la era del vinilo hasta el MP3, el streaming y la revolución de la inteligencia artificial.

Algunos de los protagonistas de la serie son la cantante y activista Allison Wolfe; el músico y productor Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim; la cantante y bajista Suzi Quatro; la ingeniera de sonido Trina Shoemaker; el periodista y crítico musical Simon Reynolds; el fotógrafo Bob Gruen; el músico y productor colombiano Sky Rompiendo, que ha colaborado con J. Balvin o Rosalía; Alex Kapranos, de Franz Ferdinand; Sebastián Krys, músico y productor de artistas como Shakira o Alejandro Sanz, y Vinton Cerf, considerado el padre de Internet y vicepresidente mundial de Google, entre muchos otros.

Los tres episodios de From Vinyl to Camila ya están disponibles en CaixaForum+ desde el 7 de diciembre.