Aznar ve una «vergüenza» la cita «clandestina» en Suiza con mediador: «No se puede arrastrar más a un país por el fango»

4 Dic 2023 por Redacción Irispress

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha calificado este lunes de «disparate total» la reunión de PSOE y Junts en Suiza con un «intermediario de El Salvador» que es «especialista en las FARC» y en «guerrillas». A su entender, «irse a negociar con un prófugo de la Justicia clandestinamente» no es hacer política sino «una vergüenza».

«Realmente es que no se puede arrastrar más a un país por el fango, esto no es política, esto no es nada parecido a la política, esto es un disparate total, y es insoportable realmente la vergüenza a la que se está sometiendo a los españoles con este asunto», ha declarado Aznar en una entrevista en Antena 3, que ha recogido Europa Press

Aznar ha defendido la actuación del PP que lidera Alberto Núñez Feijóo con protestas en la calle «apelando a la energía cívica de los españoles» y lanzando el mensaje de que lo que quiere el partido es «recuperar la nación española» y que la Constitución «siga siendo un elemento de convivencia entre los españoles» y que no se «rompa».

Apela a la energía cívica de los españoles

«Apelo a la energía cívica de los españoles. Los españoles lo que no pueden es derrumbarse», ha manifestado, para subrayar que la amnistía «acaba con la igualdad pero el lawfare ataca directamente al Estado de Derecho».

El expresidente del Gobierno ha criticado duramente las palabras de Pedro Sánchez e el debate de investidura aludiendo a levantar un «muro» entre españoles, algo que considera una «declaración de guerra».

El expresidente del Gobierno, que ha revelado que habló sobre la amnistía con Felipe González y mantienen posiciones públicas que «no son muy diferentes», ha afirmado que los socios de Sánchez, «comunistas», «antiguos terroristas» y los independentistas catalanes quieren «acabar» con la Constitución y con la nación española.

Ante el hecho de que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero defienda que la amnistía va a ser buena para la reconciliación de Cataluña con España y que el PP se acabará aprovechando de la misma, Aznar ha respondido que «una cosa es ser expresidente» y «otra cosa es ser influencer».