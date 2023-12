El juez del ‘caso Rubiales’ toma declaración como testigo a la futbolista Laia Codina

1 Dic 2023 por Redacción Irispress

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las presuntas coacciones a la jugadora de la selección Jenni Hermoso a raíz del beso que le propinó el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales tomará declaración como testigo este viernes a partir de las 10.00 horas a la futbolista Laia Codina.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que Codina comparecerá a partir de las 10.00 horas desde los Juzgados de Pontevedra, donde se encuentra concentrada con la Selección Femenina para enfrentarse a Italia. Su declaración, inicialmente prevista para el 16 de noviembre, se celebra a instancias de la representación de Hermoso, su compañera en el combinado nacional.

Esta declaración se enmarca en la causa en la que el instructor investiga a Rubiales por presuntos delitos de agresión sexual y coacciones por el beso que le propinó durante la celebración de la victoria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Codina será la cuarta jugadora de la Selección que testifique en la causa después de que el juez haya tomado declaración a las futbolistas Misa Rodríguez, Irene Paredes y Alexia Putellas. Además de a Codina, el juez escuchará el próximo 2 de enero a la principal perjudicada en la causa: Jenni Hermoso.

Cabe recordar que Hermoso declaró ante la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durantez, antes de que se incoasen diligencias. Entonces, la jugadora defendió que no se sintió respetada. «Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación», desveló.

En la declaración ante Fiscalía, revelada por Telecinco, la jugadora de fútbol narró el momento en el que recibió el beso después de que España ganara el Mundial femenino. Según su relato, se abrazó con Rubiales y afirmó: «La que hemos liado». Después, el expresidente de la RFEF pegó un brinco sobre ella y le comentó: «Este Mundial lo hemos ganado gracias a ti».

«Lo siguiente ya fue sus manos en mi cabeza y ya ahí no escuché nada más. Me vi con el beso en la boca y ya directamente me bajé a la tarima con mis compañeras», rememoró Hermoso a preguntas de la fiscal. «Ni me lo esperaba», añadió la deportista. En este punto, la futbolista recordó que la victoria del Mundial fue un «hecho histórico» que costó «la vida conseguirlo».

«En ningún momento me podía esperar que pasara al final algo así (…) En una persona de confianza creo que nadie se esperaría que iba a usar ese momento para hacer algo así, por muy espontáneo que fuera», reprochó Hermoso, que también explicó que cuando bajó de la tarima contó lo sucedido con Rubiales a sus compañeras de equipo Alexia Putellas e Irene Paredes.