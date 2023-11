Madrid tiene que definir «el cómo y cuándo» del Museo de Arte Contemporáneo para su mayor acceso a la ciudadanía

21 Nov 2023 por Redacción Irispress

La delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, tiene que definir «el cómo y cuándo» del Museo de Arte Contemporáneo, en Conde Duque, para su mayor acceso a la ciudadanía.

«Estamos trabajando no solamente en ponerlo a disposición de los madrileños de forma que pueda disfrutarse sino ayudar a difundir y entender el papel de nuestra ciudad y los artistas madrileños en la historia reciente del arte contemporáneo. Espero poder dar más detalles de lo que vamos a hacer muy pronto pero dejen que seamos nosotros los que cerremos el círculo», ha contestado en la comisión del ramo.

El área trabaja en «definir cómo y cuándo se va a poder disfrutar de esa colección de forma amplia y que permita el mayor acceso posible a los madrileños» porque «no se trata simplemente de acondicionar más salas en Conde Duque y colocar las obras» sino contextualizar la colección y proyectarla en relación con la visión del arte contemporáneo que ya ofrecen otras instituciones públicas y privadas en la ciudad y en la región.

El PSOE incluirá una enmienda en el presupuesto

Ha sido la concejala socialista Adriana Moscoso la que ha anunciado en la comisión del ramo la intención de su partido de presentar una enmienda al presupuesto de 2024 para llevar a cabo obras de acondicionamiento a las salas de Conde Duque dedicadas al Museo de Arte Contemporáneo, «como hacía el PP todos los años cuando estaba en la oposición durante el mandato de Manuela Carmena».

Moscoso ha preguntado en este foro por los plazos contemplados por el área para «reabrir el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, reducido ahora a unas pocas salas dedicadas a exposiciones temporales». La capital necesita «que Madrid cuente con un museo fundamental para entender la historia del arte español más reciente y el papel tan relevante que en su desarrollo ha jugado para la ciudad y sus artistas».

«Considera que una capital como Madrid puede no tener un Museo Municipal de Arte Contemporáneo o de arte del siglo XX? Y lo más grave es que Madrid sí cuenta con una excelente colección, que está oculta prácticamente en su totalidad», ha reprochado la concejala socialista. La edil ha hecho mención a que Conde Duque «sólo tiene habilitadas dos salas provisionales, de unos 450 metros cuadrados cada una, en dos plantas diferentes para las exposiciones temporales.

La socialista ha recordado que cuando se reinauguró «se anunciaba que se acondicionaría y se solventaría el problema que tenía y sigue teniendo de climatización». Una vez resuelto permitiría abrir otros 3.660 metros. «Es desolador tener un espacio así vacío», ha lamentado.

Tras escuchar a la socialista, Marta Rivera de la Cruz ha contestado que Madrid sí tiene un gran Museo de Arte Contemporáneo, otra cosa es que no sea municipal. Esto le ha llevado a destacar el presupuesto dedicado a la inversión en arte contemporáneo estos últimos años, que ha sido de más de 600.000 euros entre 2019 y 2023, una cantidad que ha definido como «aceptable».

«Y hablo de inversión, no de mera compra. No se trata sólo de adquirir piezas, sino de apoyar, promover, financiar y generar empleo reconociendo a nuestros creadores», ha defendido. «Deben tener acceso a la colección de arte contemporáneo todos los madrileños y todos aquellos que nos visitan y para ese objetivo estamos trabajando. Nos queda mucho por hacer pero no tenga duda de que en esta legislatura el trabajo quedará hecho», se ha comprometido.