Otegi no descarta ser candidato de Bildu a Lehendakari: «Si lo tengo que ser, lo seré»

20 Nov 2023 por Redacción Irispress

El coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que ya tiene una reflexión hecha sobre si quiere ser o no candidato a Lehendakari, basada en «factores familiares», que comunicará a sus compañeros de formación, y serán estos finalmente los que decidan si será el aspirante a presidir el Gobierno vasco. «Si lo tengo que ser, lo seré», ha apuntado.

Tras precisar que también «falta» por saber todavía si Iñigo Urkullu es la apuesta del PNV para repetir como aspirante a la Lehendakaritza, ha advertido, en todo caso, al presidente del EBB, Andoni Ortuzar, de que no irán haciendo «tolón, tolón» detrás de una entente entre jeltzales y socialistas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Otegi ha asegurado que ya ha decidido si se presentará o no como candidato a Lehendakari, pero no lo revelará porque «no se está haciendo todavía ese debate» en la Mesa Política de EH Bildu.

En todo caso, sí ha recordado que se adelantará el congreso de EH Bildu a septiembre del año que viene y se postulará de nuevo como coordinador general. «¿Por qué razones?, desde mi punto de vista, nuestro proyecto es un proyecto que afecta a siete territorios, no a tres, es un proyecto nacional para el conjunto del país», ha manifestado.

Arnaldo Otegi ha dicho que su decisión sobre concurrir como candidato a Lehendakari de cara a las próximas autonómicas está basada en «factores familiares». «Llevo muchos años militando y eso supone también un desgaste en cierta medida con mi familia, pero también tengo claro una cosa, y es que yo no le puedo exigir a nadie responsabilidad sin asumir las mías», ha añadido.

Por ello, en la próxima reunión de la dirección de EH Bildu del 27 de noviembre se empezará a debatir esta cuestión. «Yo expondré cuáles son mis puntos de vista, luego tendrá que ser la gente la que diga si los acepta o no, si los comparte o no», ha manifestado.

En este sentido, cree que la incógnita «se irá despejando a lo largo de diciembre o enero», y se ha mostrado convencido de que «va a haber un adelanto electoral». «Ahora también falta por saber si Urkullu se va a presentar o no, porque esto es una incógnita que también circula muchos rumores al respecto. Lo importante no es quiénes nos vamos a presentar, para mí lo importante es, en este momento histórico, qué va a poner cada cual encima de la mesa y creo que el país necesita que se abran las ventanas», ha indicado.

«MUCHA GENTE EN EL BANQUILLO»

Sobre el hecho de que dé la sensación de finalmente Otegi no va a ser finalmente candidato a la presidencia del Gobierno Vasco, ha respondido: «Bueno, no lo descarte, pero yo creo que necesito hacer una reflexión sincera con la gente, y además creo que tenemos una gran ventaja, y es que tenemos mucho banquillo, mucha gente que podría hacer eso perfectamente, bastantes mejor que yo», ha indicado.

En esta línea, ha asegurado que no le preocupa ser aspirante a Lehendakari. «Si lo tengo que ser, lo seré, porque me lo dice la gente y la gente cree que soy el mejor, pero no tengo ni excesivas ambiciones al respecto ni creo que en definitiva eso va a marcar mi trayectoria política. Yo mi trayectoria política la quiero fijar en ser coherente con lo que he hecho siempre, en ser coherente con un proyecto nacional de siete territorios y en tratar de ser útil a la gente y al país», ha manifestado.

ACUERDOS CON TODOS

Además, ha llamado a «trabar acuerdos con todos», con el PNV, PSOE, Sumar, Geroa Bai, etc, «con todo el mundo en estos cuatro territorios», de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra «porque el debate tiene que fijar la posición común de todos los agentes políticos del país o de casi todos, porque la derecha española no va a estar ahí», en torno a qué quieren hacer los vascos «y en qué estadio» se quiere situar «a este país en términos de competencias, de soberanía, de territorio, etc».

«Nosotros siempre hemos hecho una apuesta por que se construya un marco que suscite el máximo consenso posible. Desde nuestro punto de vista, eso significa construir foros donde todos tengamos la posibilidad de acordar: ¿cuál es el modelo de autogobierno nacional?, ¿cuál es el modelo de los derechos nacionales?, ¿cuáles son las competencias?, ¿cuáles son las garantías que necesita este país para hacer frente a los retos que tienen estos años venideros?», ha preguntado.

El líder de EH Bildu ha asegurado que le preocupó cuando el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, «habló de que esto iba a ser una especie de entente entre el PSE-EE y el PNV», y después EH Bildu.

«Si alguien piensa que nosotros vamos a ir detrás haciendo ‘tolón, tolón’ se equivoca. Aparte de que no es bueno para el país, todo el mundo deberíamos estar ahí y fijar: ¿somos una nación o no?, ¿en qué términos se recoge eso?, ¿qué competencias necesitamos? Porque el mundo ha cambiado, ¿cómo se recoge eso?, ¿cuál es el territorio?, ¿cuál es el modelo lingüístico?, ¿cuáles son los modelos socioeconómicos o los modelos sociolaborales y las competencias que vamos a tener?. Creo que en eso nos necesitamos encontrar», ha aseverado.