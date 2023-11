El Foro de la Economía del Agua pide impulsar la inversión en saneamiento para fomentar el ahorro

El Foro de la Economía del Agua ha destacado que los sistemas de saneamiento tienen una «importancia crucial» desde el punto de vista sanitario y medioambiental, ya que previenen la propagación de enfermedades y limitan la contaminación de las aguas, y ha hecho un llamamiento a impulsar la inversión en saneamiento para fomentar el ahorro de agua.

El Foro ha hecho esta petición con motivo de la celebración, el 19 de noviembre, del Día Mundial del Retrete, un evento con el que Naciones Unidas quiere concienciar sobre la importancia del derecho a un saneamiento seguro para todos, algo contemplado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 6 y cuyo cumplimiento «aún constituye un reto en muchas partes del mundo».

Según datos de Naciones Unidas, 3.500 millones de personas en el mundo viven sin acceso a un aseo seguro y 2.200 millones tampoco tienen garantizada el agua salubre.

Además, una cuarta parte de la población mundial (2.000 millones de personas) carece de instalaciones básicas en casa para lavarse las manos con agua y jabón, lo que «pone en peligro toda la Agenda 2030», ha asegurado el Foro.

Según datos de la Fundación Aquae, en España, el 98% de la población urbana y el 93% de la población rural está conectada a alcantarillado, mientras que el resto se atiende a través de sistemas de saneamiento en el lugar, como fosas sépticas.

No obstante, el director académico del Foro de la Economía del Agua, Estanislao Arana, ha afirmado que «esto no significa que no haya que seguir avanzando», y ha considerado «fundamental seguir invirtiendo en la modernización de estas infraestructuras y en su adaptación a la situación actual de escasez de agua, que hace necesario redoblar los esfuerzos en el ahorro del recurso y en mantenerlo en las mejores condiciones de calidad posibles».

En este Día Mundial del Retrete, cuyo lema de este año es «Acelerar el cambio», Naciones Unidas incide en la importancia de que cada persona adopte medidas sencillas para ayudar a alcanzar el ODS 6.

A este respecto, Arana ha destacado la importancia de la concienciación ciudadana. «Es fundamental que la población sea consciente del verdadero valor del agua y de la función imprescindible de los sistemas de saneamiento que permiten devolver el agua a la naturaleza como mínimo en las mismas condiciones en que se ha recibido, lo que es más importante que nunca en el contexto actual de cambio climático», ha remarcado.

El experto ha alertado de que la escasez de agua trae consigo que «los sistemas de saneamiento sean cada vez más complejos desde el punto de vista técnico y deban mantenerse constantemente actualizados para evitar pérdidas del recurso».

«Esto implica la necesidad de que se impulsen las inversiones en infraestructuras, para lo cual hace falta la colaboración de todos: el sector público, el privado y los usuarios de agua a través de la adecuación de las tarifas a la nueva situación», ha aseverado.

Según ha señalado el Foro, en la actualidad, hasta el 40% de las redes de abastecimiento tiene más de 30 años, lo que genera pérdidas de agua que superan el 15% y para revertir esta situación sería necesario invertir 3.858 millones de euros anuales, cifra que supera el 0,35% del PIB anual.