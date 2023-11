Ayuso justifica su insulto a Sánchez: «Sí, me gusta la fruta»

16 Nov 2023 por Redacción Irispress

El portavoz del PP de la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha criticado que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, «calumniase» a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y ha justificado la respuesta que la dirigente tuvo desde la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados.

En la primera sesión del debate de investidura, el socialista afeó al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que su antecesor en el cargo, Pablo Casado, alertase «sobre un posible caso de corrupción por parte de la presidenta de la Comunidad» y su respuesta fuese «evacuar al señor Casado en un golpe de mano y echar por tierra ese caso de corrupción». Ayuso, que estaba sentada en la tribuna, al escucharlo ha reaccionado con unas palabras que varios diputados del PSOE han interpretado como un insulto (hijo de puta) a Sánchez.

En un primer momento, desde el equipo de la presidenta ironizaron con que lo que había dicho era «me gusta la fruta» pero posteriormente señalaron que las acusaciones eran «una ignominia y una cobardía» y que la respuesta, «dicho para sí misma», es «lo mínimo que se merece».

Por su parte, Díaz-Pache ha censurado que Sánchez intentase imputarle «delitos a una persona que está en la tribuna de invitados, más si es una presidenta autonómica, y más sabiendo, como sabe, que el caso al que se refería ha estado investigado por todos los estamentos judiciales y administrativos del derecho y del revés».

«Todos han concluido de la misma manera y sabe perfectamente que ahí no hubo absolutamente nada. Lo sabe y a pesar de eso quiso insultar gravemente a la presidenta, quiso calumniarla de esa manera y la presidenta respondió pues como respondió en ese caso y a mí no me parece mal», ha zanjado.