El PSOE, sobre el examen de Bruselas a la ley de amnistía: «Absolutamente tranquilos»

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que en el partido están «absolutamente tranquilos» respecto al examen de la Comisión Europea sobre la ley de amnistía pactada con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez.

La Comisión Europea recibió ayer, de parte del Gobierno de Sánchez, el texto de la proposición de ley de amnistía registrado por el PSOE en el Congreso, así como la solicitud de mantener una reunión entre el Ejecutivo comunitario y el español para explicar los detalles de la medida de gracia.

Preguntado por si hay preocupación en el PSOE por lo que pueda decir Bruselas, López ha trasladado que están tranquilos porque en Europa ha habido «unas 50 amnistías en los últimos diez años en países democráticos».

En países donde se ha aplicado se «ha reaccionado con normalidad», pero no ha ocurrido lo mismo, a su juicio, en España porque «la derecha lo que no acepta no es la ley de amnistía», sino que gobiernen los socialistas, según ha sostenido en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

López ha defendido que la amnistía es «radicalmente constitucional» porque la Constitución dice que la vocación de la nación española es garantizar la convivencia y ha remarcado que el PSOE aceptará lo que determine el Tribunal Constitucional si la ley es recurrida, a la par que se ha mostrado convencido de que mejorará la situación en Cataluña.

El portavoz socialista ha afeado que jueces y obispos hayan opinado sobre la amnistía antes de conocer su contenido, vinculando esas críticas a una «batería de ataques» contra el nuevo Gobierno que saldrá de la investidura.

Asimismo, ha tachado de «radicalmente antidemocráticas» las protestas que se suceden noche tras noche desde ante la sede nacional del PSOE en la madrileña calle Ferraz, acusando a la derecha de preferir seguir en el enfrentamiento.

«Es lo que pasa cuando se alimenta el odio», ha indicado López al ser recabada su opinión sobre las muñecas hinchables desnudas que un grupo de manifestantes exhibió anoche en Ferraz al grito de «no es una sede, es un puticlub» y «estas son las ministras del Gobierno».