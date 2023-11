Andalucía aboga por modificar Código Penal y que las tecnológicas «se mojen» sobre digitalización de violencia sexual

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López ha abogado por modificar el Código Penal para endurecerlo al respecto de la digitalización de la violencia sexual y ha pedido a las grandes empresas tecnológicas «que se mojen al respecto».

En este sentido se ha pronunciado la consejera este lunes a preguntas de los periodistas en la inauguración del XIV Congreso Internacional para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, organizado por la Junta de Andalucía y que tiene lugar en Palacio de Ferias y Congreso de Málaga (Fycma).

«Yo creo que hay que endurecer la legislación, sin duda alguna hay que endurecer la legislación. Eso es claro y patente. Y después, yo sé que a veces es muy difícil, pero que las grandes empresas tecnológicas aquí se tienen que mojar», ha dicho López a los periodistas.

La consejera ha extendido esta petición a los padres de los menores de los que ha dicho que es muy habitual que regalen un móvil a sus hijos cuando estos tienen once años: «Es que con once años no tiene que tener un móvil 24 horas. Y el acceso a ese móvil tiene que estar acotado. Y creo que esa es cuestión de toda la sociedad. Pero que la legislación hay que endurecerla, sin duda».

López ha continuado su disertación y ha apuntado a la manipulación de las imágenes de jóvenes para que aparezcan desnudas, y ha zanjado que los jóvenes de hoy tienen que saber eso es un delito y tienen que estar penados y no es una broma.

Revisar el pacto de Estado

«Y probablemente cuando endurezcamos las leyes, a lo mejor somos más conscientes o la juventud es más consciente de lo que está pasando», ha añadido, para a continuación reafirmarse en abogar por la reforma del Código Penal y añadir la importancia de la revisión del Pacto de Estado.

«Yo soy una defensora del Pacto de Estado. Pero aquí estamos, con los datos que estamos. No en Andalucía, en España entera. Con lo cual el pacto de Estado está muy bien. Hay que continuar, todos unidos, pero el pacto de Estado hay que revisarlo y hay que evaluarlo porque no todo lo que estamos haciendo funciona cuando fíjese usted de lo que estamos hablando», ha subrayado.