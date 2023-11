Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023: «Lo de escritora me queda grande»

La periodista Sonsoles Ónega, Premio Planeta 2023 con su novela ‘Las hijas de la criada’, ha asegurado este miércoles 8 de noviembre que la palabra ‘escritora’ le «queda grande» en relación al sacrificio y el tiempo que es necesario invertir para esta profesión.

«A la literatura le dedico todo el tiempo libre que me queda, que no es mucho, y por eso me cuesta que me llamen escritora. No le he dedicado todo mi tiempo, aunque es una labor que conlleva el renuncio a la vida social y familiar. La literatura te obliga a cerrar la puerta, a expulsar a los cercanos y estar sola», ha lamentado la autora.

Ónega ha participado en un acto de presentación de las dos obras triunfadoras en el Premio Planeta, junto al escritor Alfonso Goizueta –finalista con ‘La sangre del padre’–, en un acto en el Instituto Cervantes de Madrid. En la gala donde recibió este galardón, Ónega dedicó el premio a las escritoras con hijos y a los hijos de escritoras.

«Con la escritura, renuncias a una parte de vida social y a otra de la familiar, porque la literatura te obliga a cerrar la puerta y a que no hable nadie. Por eso se lo dediqué a las escritoras que saben lo doloroso que es escribir y ser madre: los hombres lo saben de otra manera, con todos los respetos», ha ironizado la autora.

‘Las hijas de la criada’, que sale este miércoles a la venta, es la historia de una familia de empresarios gallega, los Valdés, y recorre los dos primeros tercios del siglo XX y lugares como la exótica Cuba y la misteriosa Galicia, mostrando cómo las mujeres de la familia, luchadoras, crearon un imperio conservero en su tierra natal, pero un terrible secreto marcó sus vidas para siempre.

La autora reconoce «no estar segura» de que tuviera como objetivo una reivindicación feminista al ponerse a escribir. «No sé si ese era el plan. ¿Que en mis novelas hay mujeres poderosas? Sí. ¿Y que miro la vida con mirada de mujer, porque no tengo otra? También. Igual si fuera una mirada de hombre igual mandaba más», ha ironizado Ónega.

LECTORAS Y LECTORES

La periodista ha señalado que disfruta «buceando» en el pasado de las mujeres para «valorar exactamente el punto en el que se está». «Mis abuelas fueron mujeres sin formación, pero muy valientes y muy listas. Por el periodo en el que está escrita la historia, de 1900 hasta los años 80, recorro un montón de décadas en las que pasaron muchas cosas y también a las mujeres, en especial la conquista de derechos», ha reivindicado.

Ónega no escribe pensando en un público específico, aunque afirma trabajar «con responsabilidad». «Desde que gané el Premio Fernando de Lara empecé a sentir la responsabilidad de no escribir chorradas y lo hago con un sentido de la responsabilidad tremendo. Realmente, trabajo para los demás: en la televisión para el espectador y en la literatura para lector», ha apuntado.

No obstante, no considera que tenga un tipo de lectores por género. «No pienso que mis lectoras sean mujeres, al revés, pienso que esta novela va a ser la que va a ser leída por los hombres. Sé quién es mi publico, creo que tengo uno mas femenino que masculino, pero nunca ha habido cálculo en mi novela», ha apuntado.

FINALISTA MÁS JOVEN DEL PREMIO PLANETA

Por su parte, Goizueta, el finalista más joven del Premio Planeta –este jueves cumplirá 24 años– ha explicado que su obra es un viaje por los sentimientos de «uno de los grandes titanes del mundo antiguo», Alejandro Magno. «Hay una parte de investigación necesaria, pero se trata de alguien del siglo IV a.C. del que no tenemos muchas fuentes sobre su vida personal, sus sentimientos o pensamientos. Y eso me llevó a rellenar ese hueco», ha explicado.

«Hay una fricción entre el Alejandro que quiere conquistar y otro que quiere regresar al hogar. La novela es real en cuanto a hechos y lo más ficcionado es esa parte íntima de Alejandro y del resto de personajes: cómo eran sus miedos, dudas y su crecimiento personal», ha concluido el autor, que tiene en Marguerite Yourcenar a uno de sus referentes literarios.