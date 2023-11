Elecciones, investiduras, pactos, acuerdos y otras martingalas con y sin sentido

8 Nov 2023 por J.L. Pedreira Massa

“Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor”

Sócrates

Las elecciones fueron el día 23 de julio de 2023, en esto, al menos, estamos de acuerdo y… ya es bastante.

Las cosas no son tan sencillas ni tan lineales. La batalla comenzó el 30 de mayo, en el mismo instante que el Presidente del Gobierno (PG) anunció la convocatoria de elecciones. Así que desde entonces hasta la actualidad han transcurrido 5 meses, todos los días, absolutamente todos los días nos hemos despertado, en los medios de comunicación escritos, verbales y visuales, con insultos y descalificaciones, en las más variadas formas y maneras, dirigidas hacia el PG. A la hora del té ya eran expresiones condenatorias al fuego eterno y entre ambos extremos horarios las redes sociales echaban humo con soflamas contra el PG, fueran de supuestos periodistas, políticos afamados o usuarios de redes del uno al otro confín. Así todos los días, fueran laborables o festivos. No había descanso.

Desde el exterior, la actitud de las derechas parece sugerir que no aceptasen el resultado de unas elecciones, salvo que el resultado de esas elecciones fueran el que esas opciones hubieran planificado obtener. Las relaciones desde la moción de censura, ganada por el PG, habían sido muy difíciles. Tras ganar las cinco elecciones siguientes hubo un recrudecimiento de las relaciones, agravado todo por la tensión acontecida con la pandemia de la covid-19 y las decisiones que se tomaron y que las derechas nunca optaron por apoyar, muy al contrario, se opusieron con denuedo y sin ningún tipo de reparo, contraviniendo los mínimos criterios epidemiológicos y apoyándose en algunas resoluciones de tribunales cuya composición estaba escorada hacia la derecha ideológica que, además, se negaba a la renovación preceptiva, según la constitución, del CGPJ.

La mayoría de los medios de comunicación tomaron un partido claro por las derechas y algunos de sus gurus, autodenominados como periodistas en señal del título y no de la profesionalidad, se han empleado a fondo en todo tipo de medios, incluidas las redes (in)sociales. Ya nos avisó el Prof. Noam Chmosky cundo señaló que «el propósito de los medios masivos… no es tanto informar y reportar lo que sucede, sino más bien dar forma a la opinión pública de acuerdo a las agendas del poder corporativo dominante». Nunca se han prodigado tanta fake-news como en este periodo, es más, la investigación llevada a cabo por la Unión Europea sobre el tema señaló que España reunía una serie de características “curiosas”: la prensa española resultaba ser la menos fiable de toda la UE, se publica el mayor nivel de fake news y la población le daba un elevado nivel de credibilidad a estas noticias falsas. Como dice Andrés Rábago (El Roto): “donde hay una buena manipulación informativa, no es necesario el fraude electoral”.

Con estos mimbres se puede comprender el efecto que causa, ya que además se orquestaba todo un “acompañamiento” al PG cada vez que tenía un acto y que esa misma prensa se encargaba de airear, dando lugar a un resultado totalmente de masa acrítica y acciones perversas, cumpliendo lo vaticinado por Chomsky: “La manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros”. En este sentido se observa la pérdida del sentido crítico en amplios sectores de la sociedad que termina pensando al son de las proclamas, con contenidos francamente catastrofistas, de las derechas, tras seguir los pasos señalados por Chomsky, en la actualidad se cumple el vaticinio realizado por Joseph Pulitzer: “Con el tiempo, una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma”, siendo la consecuencia de la manipulación mediática tóxica a la que se está expuesto.

Como ejemplo baste recordar los vaticinios del líder del pp acerca de cataclismos económicos para España y que de forma periódica se reiteran y se difundan de forma harto prolija, en su enunciado se confunde claramente deseos con realidad, causas con efectos y la parte por el todo. Mientras tanto, la OCDE y el FMI confirman los datos promisorios de la economía española, confirmando los que aporta el Gobierno, pero no hay ni la menor postura crítica por parte de las derechas, porque consideran que ellos son poseedores de la razón y la verdad, entiendan lo de la verdad absoluta en base a una creencia, tan acorde con la procedencia judeo-cristiana-occidental y porque, en palabras de Chomsky, “para los poderosos, los crímenes son los que otros cometen”.

El sistema judicial se está sumando al akelarre actual, tras cinco años de prórroga de puestos en el CGPJ por la actitud anticonstitucional desarrollada por el pp, el sector conservador convoca al pleno para emitir un juicio sin tener sustento alguno en forma de texto concreto de una supuesta proposición de ley que se presentará en el Congreso de los Diputados en el momento que corresponda, pero no existe desarrollo escrito conocido. Ante este hecho inédito, un poder del Estado basado en la justicia, emite un juicio “jurídico” sin base jurídica alguna. Lo dicho, inédito y único. Pero, además, a nivel concreto un juez emite, justo en este momento, un auto para enjuiciar, nada menos que por terrorismo, a dos malvados independentistas que podrían ser amnistiados, todo ello después de 4 años de instrucción, pero es ahora cuando se decide a tomar decisiones, tras 4 años deben ser muy fundamentadas, pero la fecha de comunicación está “elegida”.

Las derechas ya se lanzan a descalificar al Presidente del Tribunal Constitucional por su pasado, pero se olvidan analizar el contenido de lo que opina el sector conservador del CGPJ y cuyo contenido sobre la ley de amnistía, redactado con “urgencia” en una convocatoria ad hoc solicitada por el sector conservador de dicho organismo, coincide en forma y fondo con lo que el líder de la derecha expone en sus mítines y declaraciones, vamos que coincide punto por punto. Serán coincidencias, seguro que lo son, faltaba más.

Hay que tener en cuenta que la campaña política actual se desarrolla tras una tentativa del líder de la derecha a una investidura con una crónica de fracaso anunciado. Quiso realizar la investidura, pero para transformar, este importante acto constitucional, en una actuación personal en contra de lo que, supuestamente, iba a acontecer después. Este supuesto líder no presentó opción alguna de forma comprensible y estructurada, sino que optó por realizar un alegato en contra de quien supuestamente optaría tras él. Una vez más, algo inédito: el candidato a presidente del gobierno no habla de su presidencia, sino que opta por lanzar diatribas en contra del PG en funciones, creando un clima de opinión de crispación y confrontación, donde se terminan mezclando descalificaciones e insultos personales de “alto voltaje». Así se completa lo dicho con anterioridad sobre la modulación mental que se realiza desde los lugares de opinión dependientes de los grupos influidos por las derechas políticas.

De esta suerte que todo pasa a ser una retahíla de eslóganes sucesivos que son repetidos una y otra vez, rozando la denominación de ilegítimo al gobierno que pudiera surgir o, lo más grave, la extrema-derecha-extrema la califica como ilegal. Esta actitud confirma lo vaticinado por Noam Chomsky: “Es importante tener en cuenta que las campañas políticas son diseñadas por las mismas personas que venden pasta de dientes y coches”, señalando que lo importante es “vender” un producto por encima de las necesidades y demandas de la ciudadanía. Las derechas o “derechultras”, como las denomina Nicolás Sartorius, actúan en consecuencia y deciden convocar movilizaciones “cada uno en el nivel que pueda” según Aznar, o “en las instituciones y en la calle” según Feijoo.

Se alza una opción, promovida por las “derechultras”, que su opción no es política, sino justa y hay ciudadanía que compra ese relato, pero a ese sector habría que recordarle que “el analfabeto político es tan burro que se enorgullece e hincha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, el asaltante y el peor de los bandidos que es el político corrupto”, tal y como lo expresaba Bertolt Brecht. Las “derechultras” claman que actúan así en base a lo que ellos denominan libertad, pero el Prof. Emilio Lledó se lo explica perfectamente: “a mí me llama la atención que siempre se habla, con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener, principal y primariamente, es libertad de pensamiento ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente?”.

En este contexto, Pío Baroja nos enseñó las tipologías de los españoles, expuestas en una tertulia del Nuevo Café de Levante el año 1904, en la que participaban Ignacio Zuloaga, Gutiérrez Solana, Santiago Rusiñol, Mateo Inurria, Chicharro, Beltrán Masses, Rafael Penagos y el convocante de la tertulia Ramón María del Valle Inclán: “1. Los que no saben. 2. Los que no quieren saber. 3. Los que odian el saber. 4. Los que sufren por no saber. 5. Los que aparentan que saben. 6. Los que triunfan sin saber y 7. Los que viven gracias a que los demás no saben. Estos últimos se llaman a í mismo políticos y a veces hasta “intelectuales”. Han transcurrido más de 100 años, pero la vigencia de estas tipologías se mantiene, con pequeños retoques.

Las “derechultras” pretenden que las seis primeras tipologías, sean las dominantes en la ciudadanía española, entonces podrían ellos ocupar la séptima tipología. Claman por la libertad de expresión, pero debemos señalarles que “la libertad de expresión no vale nada sin la libertad de pensamiento» como decía con acierto José Luis Sampedro. Pero ante ello la militancia socialista tiene claro lo que definía el Prof. Enrique Tierno Galván: “No hay socialismo sin revolución. No hay revolución sin moral personal, sin trabajo y sin entusiasmo por la libertad”, aquí está el contenido del pensamiento socialista, por ello los socialistas pueden definir los límites de la libertad que no son más que mi libertad termina donde se inicia la libertad de los otros. Las “derechultras” desconocen estos contenidos, por ello prefieren las soflamas exaltadas.

Como muestra baste decir lo que apareció en The Financial Times en un artículo de Gabriel Elorriaga, cuando era secretario de comunicación del pp: “Toda nuestra estrategia está centrada en desalentar a los votantes socialistas. Sabemos que ellos nunca nos votarán. Pero sí podemos sembrar suficientes dudas sobre la economía, la inmigración y las cuestiones nacionalistas, entonces quizá se queden en casa”. Es decir los contenidos que en la actualidad está esgrimiendo la “derechultra”

El momento actual es muy curioso porque cumple lo que dijo Bertrand Rusell: “El problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas”, así lo vemos en este periodo mientras la “derechultra” busca una salida actuada y sale a la calle, pinta las fachadas de las sedes socialistas con amenazas e insultos, aparecen los “periodistas” de carnet que cumplen con todo lo que comporta la manipulación mediática e ideológica, desde ahí se convocan concentraciones frente a las sedes socialistas tras “calentar” con proclamas llenas de odio y mentiras. Configurando un panorama de violencia latente que va creciendo de forma progresiva. Cuando la cosa se complica… la culpa es del otro y, además, es más culpable por aplicar sus propias leyes policiales, si se les aplica a ellos se enfadan, se quejan y se sienten víctimas.

El partido socialista ha tenido una consulta a su militancia, sobre la que opinan hasta la pregunta que se debe realizar quienes no militan en el PSOE. Los militantes socialistas sabían perfectamente la orientación y contenidos de la pregunta, son militantes y tienen debates y obtienen información adecuada, con ello se forman una opinión y votan de acuerdo a su criterio. No necesitan consejos de la “derechultra”, ni de sus acólitos.

Solo queda terminar con una reflexión del Prof. Chomsky: “No des por sentadas tus suposiciones. Empieza por adoptar una actitud escéptica hacia todo lo que sea sabiduría convencional”.

PD Con la solidaridad hacia los socialistas que están sufriendo las agresiones de la “derechultra”, por defender planteamientos políticos de avance y progreso.