El PSOE dice a Otegi que «la fase política en Euskadi cambió en 2011» cuanto ETA cesó su actividad terrorista

La vicelehendakari segunda y consejera de Empleo y Trabajo, Idoia Mendia (PSOE), ha respondido al coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que «la fase política en Euskadi cambió en octubre del año 2011», cuando ETA puso fin a la actividad terrorista. «Eso fue un antes y un después en la política vasca y en la política española y eso es el gran cambio que tenemos, no una foto», ha advertido.

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia se ha pronunciado, de esta forma, en relación a las declaraciones de ayer de Arnaldo Otegi, asegurando que la foto de la reunión del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, con miembros de la formación soberanista «nos sitúa en otra fase política, aunque unos y otros no quieran».

Idoia Mendia ha dicho que «la fase política en Euskadi cambió en octubre del año 2011», cuando ETA decidió poner fin a la actividad terrorista. «Eso fue un antes y un después en la política vasca y en la política española y eso es el gran cambio que tenemos, no una foto», ha advertido.

En cualquier caso, ha dicho que el PSE-EE y EH Bildu mantienen una relación institucional «normalizada». Así, ha señalado que en el Parlamento Vasco, «el conjunto de las fuerzas políticas, también el Partido Popular, aunque luego diga otra cosa y trate de contar otra cosa a sus compañeros de Madrid, se alcanzan acuerdos cruzados entre las diferentes fuerzas políticas y en algunos ayuntamientos vascos también alcanzamos acuerdos con EH Bildu, igual que alcanzamos acuerdos con otras fuerzas políticas».

Sobre la posibilidad de que PSE-EE pueda dar los votos a EH Bildu para llegar a la Lehandakaritza si el PSOE acepta los votos de la coalición soberanista para hacer presidente a de Pedro Sánchez, Idoia Mendia ha precisado que «para un acuerdo que dé un gobierno a Euskadi necesitas compartir mucho más que un programa concreto de materias sectoriales».

Tras reconocer que con EH Bildu los socialistas tienen «mucha sintonía en políticas sociales y económicos y en fiscalidad», ha advertido que les separan «muchas otras cosas». «Nos separan principios éticos para formar un gobierno y nos separan también algunas visiones. Ellos tienen otra actitud y nosotros tenemos otra distinta, por lo que todavía estamos lejos de un escenario de esas características», ha asegurado.

INVESTIDURA

Sobre la investidura de Pedro Sánchez, se ha mostrado «moderadamente optimista», viendo «todas las dificultades que han habido en los últimos años» y ante el hecho de que, «todos los partidos del acto parlamentario en el Congreso de los Diputados, excepto PP y Vox, una y otra vez dicen que no quieren una repetición electoral y trabajan por un escenario de acuerdo y de gobierno de progreso».

Tras afirmar que «es posible alcanzar ese acuerdo», ha asegurado que

«se está trabajando» y ha dicho que «la mejor garantía para el éxito de esto es que se siga trabajando como se está haciendo, con máxima discreción». «Yo espero que fructifique», ha reiterado.

Sobre la exigencia de una Ley de amnistía para que Junts apoye la investidura de Pedro Sánchez, Mendia ha remarcado que se está hablando «sin conocer el documento que se está trabajando y acordando», algo que a la vicelehendakari segunda no le gusta.

Idoia Mendia ha destacado que el Gobierno que preside Pedro Sánchez ha buscado «medidas de gracia que han fructificado en una mejor convivencia en Cataluña». «Ahora, no tiene nada que ver la Cataluña de hoy con la Cataluña de hace cinco años, la gente está mucho más en paz, en tranquilidad y en convivencia, y no hay los enfrentamientos que había que había antes. Es un poco la vuelta de la política», ha indicado.

Por ello, cree que «seguir caminando esa senda lo que va a traer es buenos frutos para Cataluña y para España». En ese sentido, ha dicho no entender «es este diapasón que, interesadamente, el Partido Popular una y otra vez incrementa, a ver quién dice la burrada mayor para tratar de hacer el titular que a veces ni los suyos propios lo entienden, como el tema de la balcanización que hizo en las declaraciones ayer el propio Feijóo».

Tras insistir en que «lo que toca ahora es hablar entre todos los partidos que queremos la investidura y buscar un acuerdo que permita una legislatura tranquila y de progreso que avance en convivencia en Cataluña y en España», ha afirmado que España «solo ha estado en riesgo cuando la ha gobernado el Partido Popular».

Por otro lado, ha pedido Junts que «colabore en esta en esta legislatura, que sea un acuerdo no solo de investidura sino de legislatura», algo que también ha demandado al resto de partidos políticos porque «merece la pena que España continúe otros cuatro años más con políticas no solo de progreso, sino de transformación de la economía, que nos están permitiendo darle la vuelta como un calcetín a la industria en España, además de acompasar a otras comunidades autónomas que estaban más desfasadas introduciendo vectores económicos

de futuro, como son las renovables, y, por lo tanto es una oportunidad única que no podemos dejar pasar».

Tras remarcar que no le corresponde a ella hablar, sino a los que negocian, ha señalado que, desde su experiencia en Euskadi, si no hubieran alcanzado acuerdos entre PNV y PSE-EE, si se hubieran «encallado» en «las cuestiones varias que nos separan», no habrían alcanzado «un gobierno de coalición ni acuerdos de legislatura en el pasado». En ese sentido, cree que «sabrán hacer» lo mismo en Cataluña y ha considerado «bueno que los partidos hablen y busquen lo que les une».

«Y lo que nos une es más de lo que nos separa y, sobre todo, es más importante porque atañe al día a día de la vida de la gente, a las cosas que te salvan el mes», ha reiterado.

GOBIERNO EN EUSKADI

Por otro lado, Mendia ha hecho un balance «muy positivo» del acuerdo de gobernabilidad de PNV y PSE y ha destacado que están «cumpliendo el programa de gobierno y con esas leyes que están transformando nuestras instituciones y nuestras políticas públicas».

Según ha señalado, el Gobierno Vasco está llegando al final de la legislatura «con un grado altísimo de cumplimiento del programa de gobierno» y, en el caso concreto de su departamento, ha dicho que va a terminar la legislatura con el cumplimiento de sus objetivos principales, que eran la transformación de Lanbide, la aprobación de la nueva ley del sistema vasco de garantías de ingresos con la transferencia del ingreso mínimo vital y la ley de empleo.

Por último, preguntada si se ve repitiendo en el próximo Gobierno, Vasco, ha dicho que no depende de ella. «No depende de mí. Yo estoy al servicio del Partido Socialista de Euskadi, y lo que el secretario general decida, bien decidido estará», ha concluido.