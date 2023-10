Los Javis abrazan el thriller y huyen de «convencionalismos» en ‘La Mesías’

10 Oct 2023 por Redacción Irispress

Este miércoles 11 de octubre Movistar Plus+ estrena los dos primeros episodios de ‘La Mesías’, la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi. Los creadores de ‘La llamada’, ‘Paquita Salas’ o ‘Veneno’ escriben, producen y dirigen los siete capítulos de la que es su serie más ambiciosa hasta la fecha y también la más oscura, compleja y reposada. Un thriller «incómodo y absorbente» cocinado a fuego lento que, en estos tiempos consumo rápido y producción en serie bajo los dictados algoritmos, huye de «convencionalismos» hasta el punto que los propios Javis la definen en cierto modo como «la antiserie».

«Vemos tanto, hay tanto consumo y la gente está ya tan acostumbrada a ver series y series y series… que al final, cuando más valor tiene una escena dura es cuando la cámara está quieta, cuando no le pones música y cuando va pasando las cosas poco a poco de tal manera que te metes dentro», expone Calvo que destaca que ‘La Mesías’ «es angustiosa porque no utiliza convencionalismos aprendidos».

«Si hay un silencio, hay una incomodidad. No hay palabras, hay miradas. Se dice una cosa pero sabes que está pasando otra… cuando haces todo eso se multiplica por mil la incomodidad y esto era lo que buscábamos, algo que te obligara a mirar y que te obligara a sentir», afirma el cineasta en una entrevista concedida a Europa Press.

En esta misma línea, Ambrossi llega incluso a calificar ‘La Mesías’ como «un poco la antiserie» que se revela contra estos tiempos de «consumo constante y ‘espídico’ de contenido como locos» para proponer otro «tempo» narrativo que permita «conocer a los personajes2. «Es como las series de antes, como ‘Mad Men’, que se tomaba su tiempo en una trama», dicen los el cineasta. Una serie, la creada por Matthew Weiner y protagonizada por Jon Hamm y Elisabeth Moss, que a Ambrossi le parece «un buen referente en el sentido del ritmo» a la hora de explicar lo que han querido hacer con ‘La Mesías.

«Enamoró al público y fue un éxito porque no trata al espectador de idiota. Porque le mira a los ojos, hace un pacto con el espectador y le dice: ‘Vamos a ir a un sitio. Vamos juntos’. Las series ahora no hacen pactos. El pacto es ‘vedlo que voy a ganar dinero'», reflexionan Abrossi y Calvo que lamentan que el mensaje que mandan la mayoría de las series hechas con «plantilla» quien está al otro lado de la pantalla es «te voy a entretener y no vas a necesitar prestar mucha atención porque es todo mas o menos lo que ya sabes».

Y aunque ‘La Mesías’ también «vuela, es divertida, se desmelena, se suelta la coleta, se vuelve pop y tiene momentos salvajes» conservando así el espíritu de sus títulos anteriores, tras tres años de trabajo, Calvo y Abrossi querían ofrecer al público «una serie de esas que son de ver muchas veces, que te acompañan, que se quedan contigo, como los discos que tienes que escuchar más de una vez y siempre descubres una cosa más».

«Intentamos demostrar que no necesitas un ritmo frenético para engancharte, porque lo que más engancha es la verdad, el sufrimiento de los personajes», afirman los creadores de esta serie en la que, partiendo del vídeo viral de un grupo de música pop cristiana, arman una intrincada historia «incómoda» y «desconcertarte» pero también muy «adictiva».

TRES AÑOS DE TRABAJO, TRES LÍNEASA TEMPORALES Y TRES PROTAGONISTAS

Así, en ‘La Mesías’ el thriller más sombrío y drama familiar se dan la mano hasta confundirse para relatar la «angustiosa» odisea de una familia rota por el fanatismo religioso y dominada por yugo de una madre con delirios mesiánicos. Ella es Montse, interpretada, en tres líneas temporales distintas, Ana Rujas, Lola Dueñas y Carmen Machi.

Las tres actrices reconocen que lo que más les impactó cuando leyeron en guión de ‘La Mesías’ fue la compleja, oscura e incluso «violenta» relación que su personaje, Montse, tiene con sus hijos incluso cuando solo son unos niños. «Yo lo estaba leyendo y lloré con los tres primeros capítulos, viendo esa relación de esta madre con sus hijos a mí me impactó mucho», recuerda Rujas, que da vida a la protagonista de la serie en su etapa más joven, a principios de los ochenta.

«Todo fue muy impactante, la primera impresión cuando leías los guiones era, además de que estaban muy bien escritos, bien enfocados, bien hilado, tan bien contados los personajes, tan bien armados, todo era tan increíble… pero era también muy terrorífico. Yo no había leído nada igual», afirma Machi, que da vida a la versión más madura de Montse y que asegura que el personaje es «muy heavy».

Un personaje «bestial», reafirma Dueñas, que destaca la solvencia con la que Los Javis han resuelto «la gran complejidad» que supone escribir y rodar tantos saltos en el tiempo» que se van intercalando de forma indistinta en una serie que a su gran riqueza temática -abordando temas como los traumas infantiles, los abusos familiares, el fanatismo religioso, el aislamiento o el arte como vía de escape- suma además una estudiada y eficaz complejidad estructural.

«Es increíble como te llevan y te traen el tiempo, qué bien escrito está», dice entusiasmada la actriz que define a su personaje como «una niña rota» en cuyo pasado está el germen o la explicación, que no la justificación, del sufrimiento que infringe a sus propios hijos. «Tiene incluso envidia de sus hijos, pero a la vez los ama profundamente… pero lo que más tiene esta mujer es dolor y tiene mucho sufrimiento. Y hay una parte en la serie, sin contar nada pero donde entiende el espectador de dónde viene ella, que además va a repetir patrón», explica Rujas.

Macarena García, Roger Casamajor, Albert Pla, Amaia, Biel Rossell Pelfort y Cecilia Roth completan el reparto principal de ‘La Mesías’ que también cuenta con la presencia Nora Navas, Gracia Olayo, Aixa Villagrán, Carla Díaz, Betsy Túrnez, Ángeles Ortega, Mari Paz Sayago y Rossy de Palma. Tras el estreno de sus dos primeros capítulos este miércoles 11 de octubre, la serie original Movistar Plus+ en colaboración con Suma Content, estrenará cada jueves un nuevo episodio.