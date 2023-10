‘O corno’ de Camborda gana la Concha de Oro del Festival de San Sebastián

2 Oct 2023 por Redacción Irispress

La película ‘O corno’ de Jaione Camborda ha sido la película galardonada con la Concha de Oro de la 71 edición del Festival de San Sebastián, máximo galardón del Zinemaldia, en una edición en la que se ha reivindicado el cine y la cultura argentina.

La gala de clausura de la 71ª edición del Festival de San Sebastián, al igual que la de inauguración y la del Premio Donostia a Víctor Erice, han estado dirigidas por la actriz, directora y guionista Mireia Gabilondo y guionizadas por el escritor y crítico Bob Pop. Las actrices Eva Hache y Loreto Mauleón han presentado el evento de cierre que se ha desarrollado en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián desde las 21.00 horas.

La donostiarra Camborda ha agradecido a quienes han financiado la película ya que «no es fácil financiar un proyecto de autor» y ha recordado a los «referentes, a quienes abrieron camino». «La diversidad nos enriquece y nos hace más libres», ha señalado tras lo cual ha compartido el premio con «todas esas cineastas que están por venir y serán referentes para las siguientes».

El Premio especial del jurado ha sido para ‘Kalak’ de la sueca Isabella Eklöf. La categoría a mejor intérprete ha sido ‘ex aequo’ para el actor japonés Tatsuya Fuji por su papel en el filme ‘Great absence’ de Kei Chika-Ura y para Marcelo Subiotto por su papel en ‘Puan’, de María Alché y Benjamín Naishtat.

Fuji ha dado las «gracias» al cine en japonés, inglés, castellano y euskara. Subiotto no ha podido acudir a recoger el premio al encontarse rodando, pero ha leído un texto suyo de agradecimiento Alché.

Mientras las cineastas taiwanesas Wang Ping-Wen y Yu Yi-Hsun han sido galardonadas con la Concha de Plata a la Mejor dirección por ‘Chung xing/ A journey in spring’ (‘Un viaje en primavera’). Ping-Wen ha señalado que esta película se ha hecho «para quienes aman el cine». Además, ha dedicado el premio a su familia y a Taiwan por hacerle crecer. Yi-Hsun ha agradecido al festival de San Sebastián que haya abierto «sus puertas a esta opera prima que auna los esfuerzos de mucha gente y refleja un lugar en el mundo».

La Concha de Plata, la entregada a Mejor interpretación de reparto, ha recaído sobre Hovik Keuchkerian por su papel en ‘Un amor’ de Isabel Coixet. El actor ha puesto en valor el trabajo en equipo y ha señalado que en este premio está todo el de ‘Un amor’. «Todo equipo necesita un cacho de entrenador en el que apoyarse, al que preguntar, en el que refugiarse y ese entrenador es Coixet», ha señalado, para detacar, a continuación, su «valentía», su «coraje» y «energía». «Me pareces una crack absoluta», ha añadido.

La película ha ganado el premio especial del jurado. El premio al Mejor guión ha sido para ‘Puan’ de María Alché ha agradecido el premio a todos los que hacen posible el cine que «es un arte colectivo» y Benjamín Naishtat que ha señalado que «ningún otro lugar del mundo da tanto amor como Donosti». Además, ambos han dedicado la película «a los docentes que nos enseñaron a escribir y pensar en la educación pública de Argentina».

El galardón a la Mejor fotografía ha recaído en Nadim Carlsen por ‘Kalak’ de la directora Isabella Eklöf. A los premios ya contados se han sumado los de Horizontes Latinos para ‘El Castillo», del argentino Martin Benchimol que ha alertado de la «amenaza del neofascismo» en Argentina, con «gente que cree que todo puede ser un negocio, incluso la venta de órganos». «Vamos a darlo todo para que eso no suceda, aguanta Argentina», ha señalado.

El premio Kutxabank New Directors ha sido para mio Kutxabank-New Directors ha sido para ‘Bahadur the brave’ de Diwa Shah que no ha acudido a recoger el premio.

El premio Zabaltegui-Tabakalera ha sido para la cinta ‘El auge del humano 3’ de Eduardo Williams que también ha dedicado el galardón a los «argentinos que están poniendo el cuerpo y hombro para visibilizar el problema de la cultura y el cine en Argentina». El Premio TVE/Otra Mirada ha sido para ‘The real hotel’ de Kitty Green.

El Premio Eusko Label al mejor microcortometraje ha sido para ‘Latxa’, sobre el pastoreo de oveja latxa en Euskadi, de Mikel Urretabizkaia y el Premio Premios Foro de Coproducción Europa-América Latina

El Premio Culinary Zinema lo ha recibido Tran Ahn Hung por ‘La passion de Dodin Bouffant / The Pot au Feu (A fuego lento)’. El premio Irizar al Cine vasco ha sido para la donostiarra Isabel Herguera por la película de animación ‘El sueño de la sultana’, basada en el cuento bengalí homónimo de Begum Rokeya, que lo ha dedicado «a todas las mujeres».