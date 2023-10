La película de Bayona gana el Premio del Público en San Sebastián

La película de Juan Antonio Bayona ‘La sociedad de la nieve’, que representará a España en los Premios Oscar, ha ganado el Premio del Público Ciudad de Donostia/San Sebastián en el 71 Festival Internacional de Cine de la capital guipuzcoana que se clausura este sábado.

Según han informado desde el certamen donostiarra, el filme ‘Io capitano/ I’m capitain’ (‘Yo, capitán’) de Matteo Garrone se ha hecho con el Premio del Público a la Mejor Película Europea.

El premio TCM de la Juventud ha sido para ‘La estrella azul/The blue star’ de Javier Macipe; mientras que ‘Bâtiment 5/Les indésirables’ (‘Los indeseables’) de Ledj Ly recibió el Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country. El Premio Dunia Ayaso ha sido para ‘Creatura’ de Elena Martín Gimeno. Este galardón ha tenido una mención especial para ‘Mientras seas tú/ Mentre siguis tu/ While you’re still you’ de Claudia Pinto.

El Premio Fipresci ha sido para ‘Fingernails’ (‘Esto va a doler’) de Christos Nikou y el Premio de la Asociación Vasca de Guionistas Euskal Gidoigileen Elkartea para Isabel Herguera y Gianmarco Serra por ‘El sueño de la sultana/ Sultana’s dream’.

Además, el Premio Sebastiane 2023 ha recaído en la película vasca ‘20.000 especies de abejas/ 20.000 species of bees’ de Estíbaliz Urresola, con mención especial para la sueca ‘Gabi: between ages 8 and 13’ (‘Gabi: entre los 8 y los 13 años’) de Engeli Broberg.

El Premio Lurra de Greenpeace lo ha recibido la película japonesa ‘Aku wa sonzai shinai/ Evil does not exist’ (‘El mal no existe’) de Ryusuke Hamaguchi. Finalmente, el Premio Signis ha sido para la estadounidense ‘All dirt roads taste of salt’ de Raven Jackson.