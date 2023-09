Un activista kurdo intenta evitar su deportación a Irán tras no conseguir asilo en Barcelona

14 Sep 2023 por Redacción Irispress

Un activista kurdo iraní trata de evitar su deportación y la de su mujer embarazada y su hijo menor de edad, prevista para este mismo jueves, tras ver desestimada la petición de asilo que hizo al llegar al Aeropuerto de Barcelona.

El abogado del activista, Jordi Naya, ha explicado a Europa Press que esta madrugada ha presentado una solicitud de medidas cautelarísimas ante la Audiencia Nacional (AN) con las que trata de suspender la deportación, como ha adelantado el diario ‘Ara’.

Naya no ha recibido por ahora la respuesta de la AN a su petición, y ha añadido que el tribunal ha acordado que la deportación no se hará hasta que haya una resolución.

De hecho, el activista y su familia iban a ser deportados en un vuelo este jueves a las 9.30 horas, pero tras el escrito del abogado la deportación se ha aplazado hasta las 16 horas, un vuelo que la familia no tomará si la AN no ha resuelto antes su petición, ha explicado el abogado.

El letrado también ha presentado en el juzgado de guardia de El Prat de Llobregat (Barcelona) un ‘habeas corpus’ argumentando que la detención del activista supone «un acto contrario al derecho internacional».

En este sentido, el abogado sostiene que el arresto y la deportación pueden llevar a contravenir el derecho a la vida y a la integridad física y moral que recoge la Constitución así como los artículos 3 y 5 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que prohíben la tortura y blindan el derecho a la libertad y la seguridad.

La presidenta del Parlament, Anna Erra, ha enviado una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que pide «que reconsidere» y deje sin efecto la deportación atendiendo a la situación familiar y personal del activista y la de Irán, que tacha de vulneración sistemática de los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos.

Erra añade que hay «dudas más que razonables de la suerte que pueden correr» si finalmente son deportados, y ha remarcado que el activista está amenazado por su religión cristiana evangelista y por su participación en marchas y manifestaciones del movimiento ‘Mujer, vida y libertad’.