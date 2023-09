Sacyr integra la sostenibilidad en sus operaciones con un nuevo marco de financiación sostenible, asesorado por CaixaBank CIB&IB

13 Sep 2023 por Redacción Irispress

Sacyr ya ha publicado su Marco de Financiación Sostenible para integrar la estrategia de sostenibilidad en la política de financiación de la compañía.

Para Carlos Mijangos, director general Financiero de Sacyr, “con este marco, aplicable tanto para el holding como para cualquiera de sus filiales, en Sacyr damos un gran paso adelante en nuestro compromiso con la financiación sostenible, ámbito en el que ya hemos realizado importantes operaciones, pero en el que queremos profundizar como parte de nuestro compromiso social y ambiental”.

Una herramienta innovadora

Sacyr ha creado Recursos Financieros Permanentes como una herramienta para facilitar la transparencia, la divulgación y la integridad de sus iniciativas de financiación sostenible, además de mantener los más altos estándares internacionales de sostenibilidad y garantiza el rigor y la calidad del reporting.

El marco tiene un ámbito de aplicación altamente innovador, puesto que abarca instrumentos financieros como bonos o préstamos y productos bancarios transaccionales (leasing, líneas de garantía, etc.) verdes y sociales, así como un KPI de reducción de emisiones de CO2. Estas financiaciones estarán vinculadas a proyectos, actividades y negocios ubicados principalmente en los home markets de Sacyr en Europa, América del Sur y en países de habla inglesa.

Los recursos financieros procedentes de los diferentes productos de financiación sostenible, emisiones o contratación de préstamos se utilizarán exclusivamente para financiar nuevos proyectos o refinanciar proyectos existentes, parcial o totalmente.

Adicionalmente, el marco recoge las principales líneas de la estrategia ESG de la compañía y las materializa como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

Líderes en financiación sostenible

La sostenibilidad ha desempeñado un papel central en el Plan Estratégico 2021-2025 de Sacyr y la compañía ha protagonizado varias operaciones con etiqueta sostenible que han recibido el aplauso de los actores financieros, como la emisión del primer bono social en Colombia para el corredor vial 5G Puerta de Hierro-Cruz del Viso (ganadora del premio LatinFinance en la categoría de mejor financiación en moneda local 2021), la financiación de la autopista 4G Rumichaca-Pasto (galardonada con dos premios Latin Finance, COP Bond Deal of the Year por Bonds & Loans, el Proximo Latin America Deals of the Year Awards 2022 y un IJGlobal Award), o más recientemente la refinanciación social de la autopista Pamplona-Cúcuta.

Servicio de asesoramiento ESG de CaixaBank

El servicio de asesoramiento ESG de CaixaBank pretende ayudar a sus clientes corporativos e institucionales en materia de sostenibilidad. Con este servicio, CaixaBank pretende impulsar la transición de sus clientes hacia el Net Zero, darles apoyo a nivel de definición estratégica, diseñar Marcos de Financiación Sostenible y ayudarles a posicionarse en el mercado, mediante el ESG Rating Advisory.