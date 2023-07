Feijóo dice que acusar al PP de no reconocer la violencia machista es «otro engendro de un partido que se ve perdedor»

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha expresado su malestar por las acusaciones de que su partido no está a favor de reconocer la violencia machista.

«Eso es otro engendro del miedo de un partido que se ve perdedor y que lo que necesita es crear miedo a los ciudadanos», ha explicado Feijóo en en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que ha apelado a la «trazabilidad de los políticos» para recordar su apoyo a las medidas contra la violencia de género.

«En Galicia, el gobierno hacía un minuto de silencio (ante los crímenes machistas), fuimos de las primeras comunidades autónomas en las que un letrado se persona ante cada caso de violencia machista con resultado de muerte y fuimos uno de los primeras en hacer que los menores tengan similitud de posibilidades económicas y ayudas durante el primer año desde el asesinato de su madre», ha mencionado el dirigente popular.

En el caso de pactar con VOX tras el 23J, Feijóo considera que el PP «no» está legitimando las posiciones contrarias a la violencia de género y a la ley trans y ha asegurado haber escuchado las declaraciones de Santiago Abascal reconociendo que «hay violencia machista».

Asimismo, ha descartado que vaya a evitar ponerse detrás de una pancarta condenando esta lacra como han heho dirigentes de Vox. «Me he puesto 14 años delante de la pancarta, comprenderá usted que no me voy a ir», ha respondido Feijóo. Y ha indicado que a los negacionistas les diría «que es equivocan y que hay asesinatos en los que un hombre mata a su pareja simplemente por una cuestión de una relación afectiva o íntima y las sentencias y los hechos probados acreditan que es un supuesto de violencia machista».

Por ello, Feijóo considera que «sería bueno no seguir discutiendo sobre esto». «Es verdad que hay un porcentaje mínimo de la población que le da la razón a Vox en esto, pero el 85, el 90% de la población estamos de acuerdo en que la violencia machista existe, que la debemos de erradicar y no debemos de utilizar paños calientes ni conceptos terminológicos distintos», ha concluido el dirigente popular.