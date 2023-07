Harry Styles desata la euforia en el Estadi Olímpic de Barcelona ante 56.500 personas

El cantante británico Harry Styles ha desatado la euforia este miércoles por la noche en el Estadi Olímpic de Barcelona ante 56.500 personas con un repaso de su segundo y tercer álbum de estudio, ‘Fine Line’ (2019) y ‘Harry’s House’ (2022), dentro de la gira mundial ‘Love on Tour’, que empezó en septiembre de 2021.

Pocos minutos después de las 21.45 horas y cogiéndole el testigo a las británicas Wet Leg como teloneras, Styles ha aparecido frente a un público que coreaba su nombre y ha provocado el grito ensordecedor de los fans, la mayoría jóvenes y adolescentes, algunos de los cuales han hecho cola frente al recinto durante varios días.

Luciendo un chaleco azul con flecos brillantes abierto que dejaba al descubierto los tatuajes de su torso y brazos y unos pantalones de cuero negros, la estrella británica de 29 años ha dado el pistoletazo de salida al concierto con ‘Daydreaming’, y al coger la guitarra le ha pedido al público que «bajaran un poco» antes de entonar la melódica ‘Golden’.

El exmiembro de la ‘boy band’ One Direction, activa entre 2010 y 2016, ha seguido agitando el recinto con ‘Adore you’, ‘Keep driving’, ‘Stockholm’ y ‘She’, arropado en el escenario por una decena de músicos y por los coros de un público que ha demostrado conocerlas todas a la perfección, y les ha prometido una noche divertida: «Gracias por elegir pasarla con nosotros».

Un concierto que ha ido «hacia arriba, arriba y arriba»

Carismático, ha bromeado acerca de su decisión poco acertada de vestir cuero con el calor que hace en la ciudad, y ha compartido por primera vez en el Estadi Olímpic, en el que no actuaba desde 2018, la emotiva ‘Matilda’ ante una marea de luces de los móviles del público, así como ‘Satellite’ y ‘Late night talking’, y ha prometido que el concierto solo iría «hacia arriba, arriba y arriba».

Styles, que agotó las entradas para el concierto el mismo día que salieron a la venta, ha cumplido su promesa y ha seguido por todo lo alto con ‘Cinema’, ‘Music for a sushi restaurant’ y, con la bandera LGTBI en mano, ‘Treat people with kindness’, correspondidas por los coros de un público entregado que ha demostrado conocerlas a la perfección, mientras él no ha dejado de bailar y desfilar por las dos pasarelas que le conducían al centro de la pista.

De ‘What makes you beautiful’ a ‘watermelon sugar’

El público ha enloquecido cuando ha viajado al pasado rememorando su etapa en One Direction con ‘What makes you beautiful’, y tras presentar a los miembros de la banda, ha seguido con ‘Grapejuice’, la ineludible ‘Watermelon sugar’, que le valió el Grammy a Mejor interpretación pop como solista en 2022, ‘Fine line’, la épica ‘Sign of the times’ y ‘Medicine’.

Ha encarado el tramo final con ‘As it was’, el primer adelanto del álbum ‘Harry’s House’, después de la que ha asegurado que «esta la experiencia más increíble de la historia» y ha agradecido el cariño del público, y a ritmo de ‘Kiwi’ y entre los aplausos de un público satisfecho ha sellado un espectáculo de dos horas y una veintena de temas, y que decenas de fans han seguido desde las afueras del recinto.

Madrid y Lisboa antes de clausurar la gira el día 22 en Italia

Tras su paso por Barcelona, la estrella británica dará los últimos conciertos de la gira en Madrid, dentro del festival Mad Cool, y en Lisboa (Portugal), el 14 y 18 de julio, respectivamente, y la clausurará el día 22 en Reggio Emilia (Italia), poniendo punto y final así a una gira de más de un año y medio.

En total, ‘Love on Tour’ ha contado con unos 80 conciertos en una veintena de países: más de 40 conciertos en Estados Unidos, una decena en América Latina y en Australia y Nueva Zelanda y una veintena en Europa, con citas destacadas como el festival Coachella de 2023, donde actuó ante más de 100.000 personas el 15 y 22 de abril.

Tres álbumes en solitario

Su álbum debut en solitario, ‘Harry Styles’ (2017), se convirtió en uno de los 10 álbumes más vendidos del año, batiendo el récord de venta en la primera semana de un artista masculino, y su segundo álbum, ‘Fine Line’, alcanzó la primera posición en la lista Billboard 200 en el momento de su publicación, convirtiéndose en el segundo álbum del artista en llegar al número 1 en Estados Unidos.

Desde el lanzamiento de su carrera en solitario, Styles (Reino Unido, 1994) ha ganado premios como dos Brits Awards, un Grammy, un Ivor Novello y un American Music Award entre otros, además de conseguir hitos como ser el primer hombre en aparecer en la portada de la revista Vogue.