Feijóo vincula la muerte de un hombre por golpe de calor con Pedro Sánchez

29 Jun 2023 por Redacción Irispress

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, iniste en su estrategia de desacreditar al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Esta vez ha vinculado la muerte de un hombre en Andalucía con la convocatoria electoral del próximo 23 de julio.

«Ha muerto la primera víctima por incremento de la temperatura. Para ello, (Sánchez) puso las elecciones en julio. Pero no a principios de julio. No, en la segunda quincena. Y no un día extraído al azar. Un día donde en cuatro Comunidades Autónomas hay puente», dijo Feijóo.

Por otro lado, ha acusado también a Sánchez de querer evitar la participación en la próxima cita electoral. El líder del PP ha añadido que durante esas fechas habrá «millones de españoles fuera de su domicilio, con cuarenta grados en la mayoría de las comunidades de España y con buena parte de los españoles de vacaciones». De esta manera, acusa a Sánchez de no querer «dejar votar» a la población y hace un llamamiento para ir a las urnas «de forma masiva»

Feijóo convocó elecciones en Galicia en julio de 2020

Sin embargo, Feijóo ha evitado referirse a la convocatoria electoral que él mismo puso en marcha en julio de 2020, en plena pandemia y todavía con confinamientos.