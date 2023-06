El Sónar de Barcelona abre con Aphex Twin y Bad Gyal

El Festival Sónar iniciará este jueves su edición del 30 aniversario en el recinto de Fira de Barcelona, y con un cartel en el que figuran Aphex Twin, Bad Gyal, Eric Prydz, Bicep y Fever Ray y reflexionará sobre el impacto de la inteligencia artificial.

El festival hará un recorrido transversal desde la electrónica más tradicional a lenguajes que trascienden el género en el apartado musical y de inteligencia artificial en el Sónar+D.

Este año Sónar de Día –en el recinto de Fira de Barcelona Montjuïc– renueva espacios para ganar confort y mejores condiciones climáticas, y se iniciará a las 15 horas, en lugar de las 13 horas, para minimizar el efecto del calor.

En la programación musical destacan nombres como Aphex Twin, que vuelve al Sónar después de 12 años; el espectáculo ‘Holo’ de Eric Prydz; el retorno de Bad Gyal al festival, y artistas como Bicep y Fever Ray para el Sónar de Noche.

El Sónar de Noche –en el recinto de Fira de Barcelona Gran Via– también tendrá a Little Simz, Peggy Gou, Honey Dijon, La Zowi, Shygirl, Richie Hawtin, un dj set de Alizzz y Amelie Lens, con la voluntad de que el festival se convierta en una pista de baile y que tendrá como último concierto del festival del 30 aniversario a Ángel Molina.

Por su parte, el Sónar de Día contará en su programación con Ryoji Okeda, Max Cooper, Oneohtrix Point Never, Kode9, Tohji y Marina Herlop, y cada noche cerrará la programación una figura del ‘clubbing’, com Black Coffee, The Blessed Madonna.

Sónar + D

El Sónar+D, el encuentro de cultura digital y tecnologías creativas del festival, contará con más de 130 propuestas abordando una amplia variedad de formatos que se centrará en el impacto de la IA y la emergencia climática, ha explicado su comisaria, Antònia Folguera.

En su programación estará el artista visual Weirdcore, colaborador habitual de Aphex Twin; el productor Elijah; la especialista en ética robótica Kate Darling; los estudios Universal Everything y la red de ‘blockchain’ Polkadot.

El presupuesto del Sónar 2023 es de 10,35 millones de euros, un 8% más que en la edición anterior, en el que los recursos propios son el 77% del mismo, un 5,65% son aportaciones públicas –585.000 euros– y el resto procedente de patrocinios.