Borrás replica a ERC que el objetivo de Junts es la independencia y no «salvar a España de la ultraderecha»

9 Jun 2023 por Redacción Irispress

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha contestado este viernes a la oferta de ERC para hacer un frente común en Cataluña para las elecciones generales del 23 de julio, replicando que su partido «no va a salvar España de la ultraderecha, sino que va a trabajar para conseguir la independencia de Cataluña».

Lo ha explicado en una entrevista en La 2 y Ràdio 4 de este viernes recogida por Europa Press. Preguntada qué reclamaría Junts para investir a un candidato a la presidencia del Gobierno español, ha lamentado que «el resultado para Cataluña es el mismo» con un gobierno de PP o del PSOE y ha condicionado sus votos a que se atiendan sus exigencias.

«Todos los Gobiernos de España, sean de derechas o de izquierdas, han actuado de la misma manera. Respecto al 1-O también; respecto a la amnistía, también; respecto a la autodeterminación, también; respecto a la lengua catalana, también», ha enumerado.

Borràs ha criticado que ERC y Bildu concurran en una lista conjunta en el Senado y lo ha contrapuesto con el planteamiento unitario del secretario general de Junts, Jordi Turull: «Se nos dijo que era una fórmula antigua. Parece que no tan antigua porque en el Senado se ha encontrado un encaje».

Sobre la voluntad de su candidato a la alcaldía de Barcelona y ganador de las elecciones, Xavier Trias, de pactar con el PSC y ERC, Borràs se ha remitido a la ponencia política de Junts que «habla siempre de priorizar gobiernos independentistas» y a la autonomía municipal.

Su relevo en el Parlamento

La presidenta de Junts y expresidenta del Parlament, Laura Borràs, ha asegurado que la formación independentista propuso a la alcaldesa en funciones de Vic (Barcelona), Anna Erra, buscando el máximo consenso, y le ha instado a «mantener el espíritu con el que se empezó esta legislatura», que ha dicho que es el del 1-O.

«Allí donde todo el mundo quiere buscar divisiones, nosotros salimos con una lección de unidad. Eso es lo que hicimos en la ejecutiva y es lo que se verá hoy en el Parlament», ha defendido Borràs, quien ha dicho que la decisión de proponer a Erra ya estaba tomada antes de la celebración de la ejecutiva de Junts de este martes, y que la reunión sirvió para trasladar el escenario.

Ha ensalzado la «posición sin fisuras» que defendió el partido negándose a avanzar pantallas para no normalizar la situación y no blanquear el conflicto, en sus palabras.

Asimismo, ha explicado que, si bien desde su suspensión como su presidenta ha asistido a los plenos, con su relevo dejará de hacerlo porque cree que ya no es su responsabilidad: «Es como una tortura que me he autoinflingido por sentido del deber».

Ha vuelto a achacar la retirada de su escaño a «intereses partidistas» y ha criticado que con la decisión no se está cumpliendo el reglamento parlamentario.