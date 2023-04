Algunos animales no necesitan cerebro para aprender

¿Sabías que muchos animales no necesitan cerebro para aprender?

Así lo determina un biólogo de la Universidad de Friburgo tras enseñar a las anémonas de mar que no tienen cerebro, a adaptar su comportamiento según experiencias pasadas.

“A menudo suponemos entonces, un poco ingenuamente, que estas criaturas solo pueden comportarse a nivel de reflejo”, afirma en un comunicado Simon Sprecher, profesor del departamento de Biología de la Universidad de Friburgo.

En este estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, el equipo de investigación de Sprecher, demostró que la anémona de mar estrella, tiene una memoria simple y aprende a través de la asociación.

La investigación se realizó llevando a cabo pruebas en diferentes animales, sometiendoles a estímulos eléctricos y luminosos para crear una asociación, constituyendo así un entrenamiento al que estos animales reaccionaron.