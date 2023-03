El 45% de vacunados con Pfizer pierde la inmunidad en 8 meses, frente al 12,5% con Moderna. Así lo han ratificado investigadores del Laboratorio de Inmuno-Regulación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón a través del desarrollo de un trabajo para conocer la respuesta inmunológica frente a la Covid-19 de las vacunas de ARN mensajero (mRNA), comercializadas por Pfizer y Moderna.

El análisis determina que ambas vacunas suponen una “robusta” inmunidad humoral y celular durante las primeras semanas tras la vacunación.

En concreto, se estima queel 45% de los vacunados con BNT162b2 (Pfizer) habrían perdido su protección frente al SARS-CoV-2 después de ocho meses tras la vacunación. Sin embargo, los inmunizados con mRNA-1273 (Moderna) solo la habrían perdido el 12,5%.

El estudio, publicado en Biomedicines con el título ‘Cellular and Humoral Responses Follow-up for 8 Months after Vaccination with mRNABased Anti-SARS-CoV-2 Vaccines’ ha sido premiado en el 43 Congreso de la Sociedad Española de Inmunología.

Diferencia entre hombres y mujeres

Por otro lado, el estudio también ratifica que la estratificación en distintas cohortes reveló es que los hombres mayores de 48 años y las mujeres menores de 48 años vacunados con Moderna presentaban una mayor inmunidad en comparación con la mismacohorte vacunada con Pfizer.

Además, anteriormente, otros trabajos dirigidos por los investigadores Rafael Correa y Marjorie Pion, del Laboratorio de Inmuno-Regulación del Hospital Gregorio Marañón, demostraron que la inmunidad humoral y celular conferida por estas vacunas alcanzaba altos niveles durante las dos primeras semanas tras la administración de la segunda dosis.