Un piloto manda un mensaje muy emotivo a sus padres en pleno vuelo

El piloto Jordi Jacas, un joven catalán de 23 años quiso agradecer a sus padres a través de un emotivo mensaje en pleno vuelo y a 1000km de altura, el apoyo que estos le habían dado para poder lograr su sueño.

“Un sueño que era poder hacer este trabajo, un sueño que era ser piloto. No ha sido un camino fácil, ha sido un camino intenso con muchas emociones por medio, pero sin duda ha merecido la pena y no lo cambiaría por nada de este mundo. Solo quería aprovechar la ocasión para agradecerselo públicamente delante de todos ustedes, ya que estoy seguro de que sin ellos a mi lado esto no hubiera sido posible. Gracias por todo mamá y papá”, decía Jacas durante el vuelo que cubría Madrid-Málaga.

Vídeo: PlayGround