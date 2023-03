8M, por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres

Este 8 de Marzo, quiero proclamar por la igualdad real y efectiva entre todos los seres humanos. Hay que terminar con las injusticias sociales. Hay que conseguir la igualdad en derechos e igualdad de trato. Igualdad en derechos ciudadanos, sociales, políticos y laborales, y la máxima sensibilidad social y reconocimiento institucional de primer orden contra la violencia y protección a las víctimas del terrorismo machista.

La reflexión de hoy la hago en memoria de mi madre y hermana; dedicada a mis hijas, nietas y a mi compañera. También a todas las buenas mujeres que se han cruzado en mi vida; así como a todas las mujeres que sufren discriminación por razón de género y violencia machista.

Este año no habrá restricciones por la pandemia en las movilizaciones y manifestaciones en España, pero no habrá un único lema. El movimiento feminista acude dividido. En Madrid dos manifestaciones. Por un lado, la Comisión 8M, que ha convocado desde hace años este día, ha anunciado que en su pancarta aparecerá el lema “somos el grito necesario, el feminismo lo está cambiando todo”.

El Movimiento Feminista de Madrid, ha anunciado que convoca una marcha en Madrid, que llevará por lema “Feministas en Lucha. Por los derechos de las mujeres”. Entre sus reclamaciones están la defensa de lo público, medidas contra la brecha salarial, el internacionalismo del feminismo, la coeducación o la abolición de la prostitución. Además, mostrarán su rechazo a la violencia de género, el borrado de las mujeres o la explotación reproductiva.

Entre los principales temas que provocan la desavenencia en el seno del feminismo está la Ley Trans y la abolición de la prostitución. El Movimiento Feminista de Madrid, más cercano al PSOE, se declara abolicionista y ha mostrado su postura contraria a la Ley Trans. Por el contrario, la Comisión 8M, que es más cercanas a Podemos, es partidaria de esta norma, y aunque acoge abolicionistas entre sus filas, llaman en el 8M a la unificación para celebrar el Día Internacional de la Mujer.

El PSOE en un acto en la Casa de Campo de Madrid, con motivo de esta onomástica, lucía “Feminismo, Emancipación y Libertad”. En su intervención, el presidente Sánchez ha señalado, que Gobierno lanza el mensaje claro de que no se va a dar ni un paso atrás en la defensa de la igualdad entre hombres y mujeres. Ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la Ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. La norma supondrá listas cremallera en la Ley electoral; paridad en el Consejo de Ministros y Ministras; paridad en los consejos de administración de las grandes empresas; paridad en las juntas de gobierno en los colegios profesionales y la paridad en los jurados de reconocimiento público.

Por su parte, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, considera que “Feminismo no es que Ana Patricia Botín y Marta Ortega dirijan una gran empresa”. Feminismo es topar las hipotecas de tipo variable para que Ana Patricia Botín deje de hacerse indecentemente rica a costa de que las familias con unas hipotecas desbocadas, ha aseverado en su intervención en el encuentro feminista de la ruta La fuerza que transforma de Podemos en Madrid. Ha mencionado a la gente joven, a las mujeres que crían solas y las familias que no se pueden permitir adelantar el precio de un adelanto de la hipoteca. Estas son las familias que necesitan un Estado protector, un Estado feminista que se ponga de su lado frente a los buitres y los especuladores.

Para la ministra de Igualdad Irene Montero, paridad es feminismo en las instituciones, para lo que es necesario que las feministas llenen las instituciones “Si no tenemos mujeres feministas en las instituciones, pasa que podamos creernos que sea un avance feminista que Ayuso sea presidenta de la Comunidad de Madrid”. La prioridad de Podemos, no es que unas pocas mujeres consigan reventar los techos de cristal, si no que lo haga “hasta la mujer más machacada”. Para conseguir este objetivo, en su opinión, son necesarias políticas públicas de conciliación o el fin de la brecha salarial, entre otros avances sociales.

Para la ONU, el lema del Día Internacional de la Mujer del próximo 8 de marzo de este año será “Por un mundo digital inclusivo: Innovación y tecnología para la igualdad de género”. La celebración de las Naciones Unidas del Día Internacional de la Mujer reconoce y homenajea a las mujeres y las niñas y a las organizaciones de mujeres y feministas que están luchando por el avance de la tecnología transformadora y por el acceso a la educación digital. También pone de relieve la importancia de proteger los derechos de las mujeres y las niñas en los espacios digitales y de abordar la violencia de género en línea y la facilitada por las nuevas tecnologías de la comunicación.

La Comisión 8M reivindica la diversidad del movimiento feminista y defiende que la marcha es para todas y todes. Las convocantes de las huelgas feministas de 2018 y 2019 aspiran a que la marcha que organizan este año sea multitudinaria y centran sus reivindicaciones en la defensa de la sanidad pública o la “lucha contra un patriarcado capitalista y racista”. La Comisión alega que no hay un solo feminismo, sino que hay un montón y reivindican “la diversidad del movimiento feminista, desde un nosotras y un nosotres diverso”. Las convocantes quieren dejar clara su postura sobre la Ley Trans recién entrada en vigor: “Donde esté la bandera trans más grande ahí estaremos”. Sobre la prostitución, indican que conviven muchas posturas dentro de la organización y defienden que hay que seguir debatiendo para, a pesar de los puntos en los que no hay consenso, poder seguir avanzando.

Otras reivindicaciones que se presentarán en las manifestaciones por el 8M, son la defensa de la sanidad pública y en especial el apoyo a las protestas del personal sanitario en Madrid, porque no solo matan los feminicidios, también un sistema que invisibiliza los cuidados, que recorta y que desmantela la sanidad pública. La lucha contra un patriarcado capitalista, racista e imperialista y por la erradicación de las violencias machistas en todos los espacios y para todas las mujeres, junto al fin de la cultura de la violación, poniendo en el centro el consentimiento y el deseo.

El Movimiento Feminista de Madrid, establece hasta 8 reivindicaciones: El feminismo es internacionalista y ninguna tradición está por encima de los derechos de las mujeres; Exigimos políticas públicas contra la brecha laboral y por las mujeres más vulnerables; Contra la cultura de la violación; El feminismo es abolicionista del sistema prostitucional, exige la reforma de la ley de libertad sexual y denuncia la pornografía; Las feministas defendemos lo público: sanidad y servicios sociales son un derecho; Por nuestros derechos sexuales y reproductivos, contra la explotación reproductiva y el mercado de óvulos; Contra el borrado de las mujeres y la idea reaccionaria del cuerpo equivocado; Por la coeducación y el reconocimiento cultural de las mujeres; y contra la violencia machista y la justicia patriarcal, por el fin de los feminicidios.

El racismo y la discriminación a las mujeres migrantes ocupa también un lugar destacado en las demandas. Un 70% de las personas sin papeles son mujeres que realizan trabajos sin ningún tipo de garantía y especialmente expuestas a las violencias machistas, al acoso y a la explotación.

Si las mujeres representan la mitad de la sociedad, la mitad del poder político y la mitad del poder económico, las mujeres tienen que ser la mitad en los órganos de decisión, por lo que bienvenida sea la Ley de representatividad paritaria entre hombres y mujeres en los centros de decisión. Habrá gente que le parezca desproporcionado, pero es simplemente justicia. Si participara el conjunto de la población femenina en la economía del país, el PIB subiría un 20%, por lo que favorecer las políticas feministas es beneficiar al conjunto de la sociedad.

Las políticas feministas benefician a todos: subir el SMI, revalorizar las pensiones, invertir en dependencia, son medidas feministas porque son la mejor palanca para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres.