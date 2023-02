Una librería cierra, una amiga del alma se va

Los lectores empedernidos tenemos nuestras librerías preferidas. Yo procuro huir de las más grandes, de las cadenas y, por supuesto, de las plataformas online; prefiero refugiarme en esas más pequeñas donde nadie te agobia, el librero te conoce por tu nombre y, como ya se sabe tus gustos, te recomienda libros. Tengo al menos una librería de “cabecera” en cada una de las ciudades por dónde más me muevo: Sevilla, Málaga, Lisboa, Barcelona o, cómo no, Madrid.

Hoy he sabido que en esta última ciudad tendré que buscarme una nueva para asignarle ese lugar predominante en la república independiente de mi cabeza, ya que la que ostentaba hasta ahora tal dignidad ha cerrado definitivamente sus puertas. La librería Nakama de Madrid, mi amiga del alma (que eso es lo que significa Nakama en japonés), ha cerrado sus puertas.

Rafa y Miren me han ayudado a escoger libros, me han dado interesantes conversaciones, me han dado regalos curiosos por leer y si no me dieron ninguno de sus vermús poéticos fue porque los escasos domingos que estoy en Madrid suelo tener demasiados ofrecimientos de vermú. En esa librería siempre me acogieron con mucho cariño, porque también hay acogida en las librerías que se gestionan desde el corazón y desde la empatía.

No les ha sido fácil; después de sobrevivir a una pandemia, los ha matado una “inundación catastrófica” (así nos lo hicieron saber) que primero los ha mantenido cerrados durante tres meses. Finalmente hoy han anunciado que no volverán a abrir las puertas de su local. Al final, la poesía no es ajena a los accidentes y la salud intelectual no te prepara para lidiar con caseros, peritos, contratistas…

Su suerte es que serán libreros toda su vida, lo han sido gracias a Nakama y lo seguirán siendo hasta que mueran, aunque nunca vuelvan a sentarse detrás del mostrador de una librería. Mi suerte es que no faltaran libreros que ocupen su lugar. En un mundo donde todos hemos sucumbido a la transformación digital, el libro se ha convertido en la aldea gala que ha resistido los embates de las pantallas.

Que existan personas así, dispuestas a emprender desde el cariño, desde el afecto, es lo único que nos llena de esperanza. Gracias “amiga del alma” por haber compartido tu riqueza poética siete años y dos meses con todos nosotros.