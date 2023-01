Alec Baldwin, acusado de homicidio involuntario por la muerte de Halyna Hutchins

Tras varios meses de investigación por el accidente durante el rodaje de la película Rust, el actor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutierrez-Reed, serán acusados cada uno de dos cargos de homicidio involuntario por la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

Luke Nikas, el abogado del actor, ha manifestado esta decisión como un terrible error judicial: “El actor y productor Alec Baldwin y la armera Hannah Gutierrez Reed serán acusados cada uno de dos cargos de homicidio involuntario. He determinado que hay pruebas suficientes. En mi turno, nadie está por encima de la ley y todos merecen justicia. El señor Baldwin no tenía motivos para creer que había una bala real en el arma, o en cualquier parte del set de filmación. Él confió en los profesionales con los que trabajó, quienes le aseguraron que el arma no tenía balas reales. Lucharemos contra estos cargos y ganaremos”.