Las nuevas políticas de Twitter amenazan la libertad de prensa

La polémica por la nueva dirección de Twitter no cesa. Elon Musk decidió suspender las cuentas de más de una docena de periodistas por expresar críticas hacia él. Además, el pasado 13 de diciembre, la empresa, por orden del propietario de la plataforma, disolvió su Consejo de Confianza y Seguridad a través de un correo electrónico.

Por ello, Amnistía Internacional ha querido mostrar su rechazo a la suspensión de cuentas de una docena de periodistas de CNN, del New Yorl Times, The Washington Post y otros medios de comunicación.

“Purgar las cuentas de periodistas que mantienen una opinión crítica constituye una amenaza a la libertad de prensa y refleja un ejemplo más, sumamente preocupante, del rumbo que está tomando Twitter. La empresa tiene la responsabilidad de garantizar que respeta todos los derechos humanos”, ha denunciado Alia Al Ghussain, encargada de campañas de Amnesty Tech en Amnistía Internacional.

La organización se ha mostrado preocupada por el nuevo rumbo que en estos momentos está tomando la plataforma: “Twitter es un importante espacio de conexión. El derecho de la gente a la libertad de expresión y el derecho a difundir información no deben basarse en si a Musk le gusta o no. Esta decisión de Musk ilustra el peligro de que unas empresas tecnológicas que no rinden cuentas tengan un control total sobre las plataformas de las que dependemos para obtener noticias e información fundamental”.

Además, Amnistía Internacional teme que se produzcan abusos: “Es probable que todos estos actos conduzcan a un aumento de los abusos online en la plataforma. Amnistía ha hecho hincapié en repetidas ocasiones en que los abusos y el odio en Twitter afectan desproporcionadamente a las mujeres, especialmente a las pertenecientes a comunidades marginadas”.