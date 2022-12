¿Por qué nos ponemos malos cuando hace frío?

Con la llegada del frío y del invierno, aumentan considerablemente los casos de resfriados y de gripe.

Benjamin Bleier: “El aire frío se asocia a un aumento de las infecciones virales, porque se ha perdido la mitad de la inmunidad solo por ese pequeño descenso de la temperatura“.

El investigador Benjamin Bleier, director de Investigación Traslacional de Otorrinolaringología en Mass Eye and Ear recoge una nueva teoría sobre este proceso:

“Convencionalmente, se pensaba que la temporada de resfriados y gripe ocurría en los meses más fríos porque las personas estaban atrapadas más en el interior donde los virus en el aire podrían propagarse más fácilmente. Sin embargo, nuestro estudio apunta a una causa biológica de la variación estacional en las infecciones virales de las vías respiratorias superiores que vemos cada año, demostrada más recientemente durante la pandemia de COVID-19. El problema está en la nariz, donde se encuentra la primera línea de defensa de nuestro cuerpo contra los patógenos invasores. Cuando funciona correctamente, la detección de un patógeno es el equivalente a patear un avispero en los mecanismos de defensa de la nariz, ya que se liberan enjambres de vesículas extracelulares (EV) para capturar y atacar a los invasores”, afirma Bleier.

Este estudio publicado en The Journal of Allergy and Clinical Immunology, detalla diferentes teorías:

-No puedes resfriarte por el propio constipado, pero este dificultará la respuesta inmune de la nariz a las bacterias y virus en el aire

-Reducir la temperatura dentro de las fosas nasales en 5 grados, mata aproximadamente el 50% de los miles de millones de células que combaten las bacterias y los virus

Los investigadores tienen claro que la medida más efectiva para combatir un resfriado es la utilización de las mascarillas. “Las mascarillas son como usar un suéter en la nariz”, declara Bleier.