Port Aventura World estrenará en 2023 nueva atracción de ‘Uncharted’

El parque temático de Salou, en Tarragona, Port Aventura World, ha querido aliarse con la saga de videojuegos ‘Uncharted’, construyendo una nueva atracción sobre la película.

El encargado de filtar la noticia fue el streamer AuronPlay, en uno de sus directos en la plataforma de Twitch. “Una atracción de Port Aventura para 2023? Un video de Uncharted donde mencionan a Port Aventura…”Pero qué me estás contando? ¿Esto es real? Pues estaría muy bien que Port Aventura hiciese una atracción de Uncharted. Me gustaría, me acabo de quedar loco. Espectacular”, afirmaba el streamer.

Después, era el propio parque temático el que confirmaba la noticia a través de la red social de Twitter: “Que el streamer número uno haya filtrado nuestra nueva atracción nos da mucho juego ‘Uncharted welcome to Port Aventura. Se viene algo grande, ¿estás preparado para una aventura extraordinaria?”.

En 2023 se viene NUEVA ATRACCIÓN: llega Uncharted a PortAventura World 🆕🎢 ¿Estás preparado para una aventura extraordinaria? #UnchartedPortAventura @sonypictures_es pic.twitter.com/iGTsxbANOd — PortAventura World (@Portaventura_ES) 30 de noviembre de 2022

Desde la página web del parque temático comparten este mensaje con sus usuarios:

“Lo que sí te podemos contar: va a ser pura aventura y adrenalina”

“Parece obvio que una nueva atracción en PortAventura World deba ser aventurera y adrenalínica, pero no es tan fácil. Vivimos en un mundo repleto de posibilidades y en el que podemos vivir todo tipo de experiencias. De ahí que, para ofreceros lo mejor, tuviéramos que dar con la tecla adecuada.

Y dimos con ella. Cuando encontramos lo que buscábamos, supimos que lo tenía todo. En esta nueva atracción no solo os vais a encontrar con un sinfín de emociones que os harán gritar de entusiasmo, sino que también vais a sorprenderos una y otra vez.

Además, la historia que hay detrás de ella no solo os va a atrapar desde el primer momento, sino que os va a disparar las pulsaciones. A medida que os acerquéis a la entrada, vuestro espíritu aventurero despertará y os transformaréis en esa persona dispuesta a dejarse llevar”, escriben en la página web de Port Aventura World. (PortAventuraWorld.com)

La montaña rusa ya está en construcción en la zona del Far West, y al contrario que las demás atracciones, esta estará cubierta. Además, según han informado desde el propio parque, tendrá 700 metros de recorrido, 5 lanzamientos de hasta 1G de aceleración y 4.800 metros cuadrados de atracción multidimensional.

Desde la cuenta de Twitter, ‘PortAventura World’ ha querido compartir con sus seguidores un pequeño trailer dando algunos detalles de cómo será la futura atracción. Échale un vistazo. ¿Te lo vas a perder?