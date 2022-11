Los jóvenes, los más permisivos con el maltrato a la mujer

Los jóvenes son los más permisivos respecto a las conductas violentas y machistas. En concreto, los que tienen entre 18 y 21 años. Lo revela el III Macroestudio de Violencia de Género ‘Tolerancia Cero’, realizado por la Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias, dentro de su iniciativa de sensibilización “Contra el maltrato, tolerancia cero”.

Cerca de un 20% de esta franja de edad considera que golpear tras una discusión, insultar o controlar el móvil no es violencia de género. Este porcentaje duplica el que se registra en el resto de grupos de edad.

Estudio realizado en octubre de 2022

El estudio fue elaborado en octubre de 2022 y ha contado con las opiniones de 6.275 personas. La intención de este análisis consiste en ofrecer una fotografía sobre la percepción de la población respecto a la violencia de género y su evolución en los últimos dos años.

Por primera vez, el macroestudio ‘Tolerancia Cero’ ha segregado la franja de edad de los jóvenes en dos: de 18 a 21 años y de 22 a 34, arrojando resultados dispares entre ambos grupos. Los más jóvenes son más permisivos con la violencia.

“Si nos ceñimos a los hombres de entre 18 y 21 años, los porcentajes se disparan: golpear no es violencia para el 21,16% (11,58% de las mujeres), insultar a la pareja no lo es para el 22,41% (10% de las mujeres), amenazar no se considera maltrato para el 20,75% (8,42% de las mujeres) y controlar el móvil no lo es para uno de cada cuatro hombres de menos de 21 años (24,48%; frente a un 17,89% de las mujeres de menos de entre 18 y 21 años)”, revela el estudio.