¿Cómo suena un agujero negro?

La NASA ha revelado el inquietante sonido emitido por un agujero negro situado en el cúmulo de galaxias de Perseo, a millones de años luz de la Tierra. La gran acumulación de gas en la zona ha permitido la sonificación del fenómeno, sintetizando la información y amplificando la señal.

En la Tierra, el aire transporta las vibraciones de las ondas sonoras que se producen haciéndola llegar a nuestros oídos para traducirlas en información. En el espacio, es difícil que se pueda escuchar cualquier sonido debido a la falta de un canal para transmitirlo. Sin embargo, la creencia popular de que no hay sonido ha quedado enterrada con este fenómeno.

La NASA ha utilizado el Observatorio de rayos X Chandra para registrar las ondas de sonido producidas en el centro de la galaxia Perseo, a más de 50 millones de años luz de la Tierra. Para ello, han tenido que sintetizar las señales radiales recibidas y sonificarlas.

El sonido recibido se encontraba a 57 octavas por debajo del ‘do’ central, lo que las hacía imperceptibles para el oído humano. La traducción de estos datos en sonido ha sido posible al escalar el tono de 57 a 58 octavas, permitiendo que podamos escuchar el tenebroso sonido.

The misconception that there is no sound in space originates because most space is a ~vacuum, providing no way for sound waves to travel. A galaxy cluster has so much gas that we’ve picked up actual sound. Here it’s amplified, and mixed with other data, to hear a black hole! pic.twitter.com/RobcZs7F9e

— NASA Exoplanets (@NASAExoplanets) August 21, 2022