El Danubio exhibe barcos de la II Guerra Mundial debido a la sequía

La peor sequía en muchos años que sacude Europa este verano ha propiciado que salgan a la superficie docenas de buques alemanes de la Segunda Guerra Mundial a lo largo del río Danubio.

El descenso del caudal del río a estos niveles no se producía desde hace casi un siglo. Esta situación ha llevado a la superficie hasta 20 cascos de barcos de guerra que se concentran cerca de la ciudad de Prahovo, en Serbia.

Los barcos son del momento en el que los combatientes de la Alemania nazi trataban de retirarse por el mar Negro, debido al avance de las fuerzas soviéticas en 1944.

Europe’s worst drought in years has pushed the mighty river Danube to one of its lowest levels in almost a century, exposing the hulks of dozens of explosives-laden German warships sunk during World War Two near Serbia’s river port town of Prahovo https://t.co/xsC35uLRTi 1/5 pic.twitter.com/2Lhsw4P5Dd

— Reuters (@Reuters) August 19, 2022