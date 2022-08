El MIT desarrolla unas pegatinas ultrasónicas para ver el interior del cuerpo

Los ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) han creado un adhesivo ultrasónico del tamaño de un sello, que es capaz de proporcionar imágenes nítidas de los órganos y el interior del cuerpo humano.

El estudio ha sido publicado en un artículo de la revista ‘Science‘, se trata de una pegatina que se adhiere a la piel y puede proporcionar imágenes claras a partir de ultrasonido durante 48 horas. Para ello, los especialistas manipulan las sondas de ultrasonido, que dirigen las ondas hacia el cuerpo humano y reflejan los órganos, creando las imágenes de alta resolución.

En los ensayos clínicos, los investigadores comprobaron la adherencia de las pegatinas y los cambios producidos en los órganos de los pacientes al realizar actividades físicas. En estas pruebas, lograron imágenes de ultrasonido continuas de la arteria carótida, el pulmón y el abdomen.

Las pegatinas, cuya medida es de 2×3 centímetros, podrían ahorrar los voluminosos y caros equipos que requieren los centros médicos e incluso se podrían vender en farmacias. Además, facilitarían un diagnóstico claro a los pacientes con enfermedades cardíacas, cáncer o embarazos.

2/. A layman’s description of the ultrasound sticker #BAUS for wearable imaging is summarized in this video. pic.twitter.com/BrGx36X6yW

— Xuanhe Zhao (@ProfZhaoMIT) July 28, 2022