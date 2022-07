Rusia ya puede usar el submarino radiactivo más grande del mundo

El Ejército ruso ya dispone de Belgorod, un submarino capaz de lanzar torpedos nucleares ‘Poseidón’. Estos misiles crucero alcanzan una velocidad de 130 km/h bajo el agua y estallan con una potencia de 100 megatones, pudiendo provocar ‘tsunamis radioactivos‘ que destruirían ciudades.

La empresa de construcción naval Sevmash Shipyard ha diseñado este submarino, el cual se basa en los submarinos de clase Oscar II de los años noventa y aseguran que se usará para la investigación. Sin embargo, el sumergible ha modificado su casco para albergar hasta seis torpedos ‘Poseidón’.

Video of the Russian navy belgorod submarine which just sailed for the first time. #submarine #navy@CovertShores pic.twitter.com/wZDa870UJi

— K-560 (@K560s) June 26, 2021