Encuentran el diamante rosa más grande en 300 años

El diamante ha sido bautizado como ‘Lulo Rose’, en referencia al yacimiento minero de Lulo, en Angola. La piedra preciosa de 170 quilates fue hallada por la empresa australiana Lucapa Diamond, quien considera que podría ser el más grande de los últimos tres siglos.

El histórico diamante es de tipo IIa. Se trata de una de las formas más raras y puras de las piedras naturales encontradas, una característica reconocida por el gobierno angoleño.

Introducing the “Lulo Rose” an historic recovery at Lucapa’s Lulo Mine in Angola – a 170 carat pink rough diamond – one of the largest pink diamonds recovered in 300 years. Read all about it here:https://t.co/f36rUIdKGR pic.twitter.com/apkbyg0LtR

— Lucapa_Diamonds_LOM (@Lucapa_LOM) July 27, 2022