Oasis reeditará ‘Be Here Now’ por su veinticinco aniversario

El grupo de Manchester anuncia la reedición de su tercer disco por los veinticinco años de su publicación. Un doble LP, acompañado por un cassete y un doble CD, compondrán el pack de venta al público anunciado para el 19 de agosto.

La banda británica debutó en 1994 con el disco ‘Definitely Maybe‘. Sin embargo, es un año después, con ‘(What’s The Story) Morning Glory?‘, cuando se convierte en un icono del pop mundial. El tercer álbum llegó en 1997, con ‘D’You Know What I Mean?‘ como single, que conquistó el número uno de las oficiales británicas presentando ‘Be Here Now‘.

La nueva edición conmemorativa ha sido presentada por la propia banda mediante un vídeo y anunciada en su página web, está prevista su venta al público el 19 de agosto. Esta reedición contará con un LP doble de color plateado, un doble CD y hasta un cassete.

En este sentido, los hermanos Gallagher repasan los mayores éxitos del disco y aportan los datos que lo consagran como un fenómeno de ventas en todo el mundo. ‘Be Here Now’ alcanzó el número uno en 15 países y se vendieron más de ocho millones de copias a nivel mundial.