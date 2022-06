La directora general adjunta de la Fundación ”la Caixa”, Elisa Durán; el galerista, coleccionista y comisario de la exposición, Bernard Mahé, y la directora de CaixaForum Madrid, Isabel Fuentes, han presentado en Madrid: Cómic. Sueños e historia, exposición que abarca más de un siglo de historia del cómic occidental como medio de comunicación de masas.

La Fundación ”la Caixa” viene prestando en los últimos años especial atención en su programación a aquellas manifestaciones culturales propias de los siglos XX y XXI. Ahora, tras dedicar recientemente exposiciones a los universos de la moda, los videojuegos y los tatuajes, llega el turno del cómic.

El cómic cuenta hoy con un alcance comunicativo que difícilmente puede lograr otro medio de expresión. Sin embargo, durante décadas su valor cultural y artístico no fue reconocido. De forma paulatina se ha consolidado como una forma de expresión que, emparentada con otras como la literatura, la pintura o el cine, ha conquistado a millones de personas en todo el mundo y ha entrado en las salas de exposiciones y en el ámbito académico.

La exposición Cómic. Sueños e historia propone una completa panorámica sobre el nacimiento y la evolución de los distintos tipos de historieta existentes en el mundo occidental. Al reunir los mejores cómics de la historia del género en Europa y América, redescubre su potencia artística. El título de la muestra remite a la doble condición del cómic como herramienta de reflexión sobre el presente y el futuro, y como poderoso medio de creación de realidades paralelas, mundos imaginarios, utopías y distopías.

El ser humano ha narrado en imágenes desde la prehistoria. La forma de expresión secuencial se remonta a las pinturas rupestres y reaparece una y otra vez a través de los jeroglíficos egipcios, la pintura narrativa medieval o los salterios y libros de horas. La historieta tal y como la conocemos eclosiona con los medios de impresión masivos durante el siglo XX y presenta elementos formales que la definen, como son la narración múltiple o su ritmo característico.

¿Qué se puede visitar?

Los visitantes podrán disfrutar de más de 350 piezas, entre las que destacan más de 300 páginas originales de los dibujantes más célebres de los ámbitos nacional e internacional. La exposición reúne, como nunca antes, numerosas obras maestras de la historia del cómic que justifican por sí mismas la visita a la exposición.

La muestra incluye obras de algunos de los personajes o cómics más célebres, como The Yellow Kid, de Richard Felton Outcault; Little Nemo in Slumberland, de Winsor McCay; Terry y los piratas, de Milton Caniff; Tintin, de Hergé; Flash Gordon, de Alex Raymond; The Spirit, de Will Eisner; Sin City, de Frank Miller; The Amazing Spider-man, de John Romita; Watchmen, de Dave Gibbons y Alan Moore; Arzach, de Moebius; Corto Maltés, de Hugo Pratt, o Mafalda, de Quino, cuyos originales se podrán ver en España por primera vez.

La muestra se completa con primeras ediciones de revistas y libros, así como con reproducciones digitales. Además, también se ha querido contar con la colaboración de destacados autores españoles, que han creado obras expresamente para la muestra. Es el caso de Paco Roca, que ha hecho un homenaje a la historia del cómic español con un diorama en el que aparecen algunos de sus grandes creadores, de María Medem o de Ana Galvañ, responsable del cartel de la muestra.

Cómic. Sueños e historia cuenta con un montaje escenográfico que hace de la visita una experiencia inmersiva. A cargo del escenógrafo y dramaturgo Ignasi Cristià, reproduce elementos icónicos como la cama de Little Nemo, el primer gran clásico de la historia del cómic.