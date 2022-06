Descubren un gusano capaz de alimentarse con poliestireno

Un equipo de científicos de la Universidad de Queensland ha descubierto que el gusano Zophobas morio, una especie de escarabajo, puede alimentarse con poliestireno. La capacidad del insecto para digerir este material supone abrir una vía clave para el reciclaje del plástico.

El Zophobas morio, también llamado gusano rey o de la harina, es común de Centroamérica y puede alcanzar hasta 6 cm de longitud. Este gusano también se ha utilizado durante años para alimentar mascotas.

La investigación publicada en la revista científica Microbial Genomics, expone la cualidad que tiene el insecto de usar una enzima bacteriana de su intestino para digerir el termoplástico.

