Ni no Kuni: Cross Worlds tendrá NFT este mismo año

Ni no Kuni: Crossed Worlds es la última entrega de la saga de Ni no Kuni, aunque este no tiene nada que ver con sus anteriores entregas. Nino Kuni: Cross Worlds llega al mercado con un sistema de blockchain, que ha sorprendido a todos los fans de la saga y no precisamente de una buena manera.

Son los propios jugadores de la saga, los que anuncian y recomiendan no jugar a este título, ya que se ha anunciado que también añadirá NFT en un futuro no muy lejano. La mayoría de los seguidores de la saga han expresado su decepción por redes sociales, ya que esperaban que esta entrega fuera similar a sus anteriores juegos pero adaptado a dispositivos móviles. Está claro que nadie contaba con ese apartado blockchain y NFT, aunque eso no significa que el juego no tenga jugadores.

Como es normal en esta saga, el apartado gráfico y diseños de este es muy bonito y atractivo a los ojos de cualquiera que le eche un vistazo, y es por esto que se sigue ganando el corazón de unos pocos.

Los NFT llegaran a Ni no Kuni Cross Worlds en el cuarto trimestre de 2022, aunque no se ha revelado aún en que mecánicas se basará ese nuevo contenido. Sí que se nos menciona con detalle el sistema de criptomonedas del juego en su página web, desde como conseguir la moneda in game, hasta como intercambiarla paso a paso por crypto. Las personas que hoy en día juegan es sus dispositivos móviles, son gente que aunque no estén interesadas en el blockchain y NFT del juego, disfrutan de sus otras mecánicas, historia y jugabilidad como si nada hubiera pasado, ya que hasta los propios desarrolladores del juego, dicen que está diseñado para todo tipo de jugadores, tanto para los que estén interesados en la mecánica blockchain como para los que no quieren ni mirarla.