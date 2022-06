La UE acuerda el uso de un cargador universal a partir de otoño de 2024

Los países de la Unión Europea han acordado el uso obligatorio de un cargador con puerto USB Tipo-C para la mayoría de dispositivos electrónicos, ya sean móviles, tablets o cámaras. Este tipo de cable ya se usa en los nuevos smartphones, a excepción de los iPhone. La medida entrará en vigor a partir de otoño de 2024.

We have reached a deal on the common charger! 🔌👏

✔️mobile phones, tablets, e-readers, digital cameras & more #USBtypeC

✔️harmonised fast-charging technology

✔️unbundling of sale of chargers from the sale of device

🔴 Press conference at 12.30 CEST ➡️ https://t.co/TCBXxzIEdr pic.twitter.com/29JmeL0nxe

— IMCO Committee Press (@EP_SingleMarket) June 7, 2022