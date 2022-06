España regula ‘loot boxes’ de videojuegos

España será el primer país de Europa en tener una ‘ley específica’ que regule los ‘loot boxes’ o paquetes misteriosos de videojuegos.

El miércoles 01 de junio el Ministro de Consumo, Alberto Garzón, anunció que habrá una ‘ley específica’ que regule los ‘loot boxes’.

El Ministro de Consumo lo anunció un día después de que 16 organizaciones europeas de consumidores pidieron a las autoridades de tomen medidas a un problema que genera adicción y manipulación hacia los menores de edad.

Se anunció en el evento ‘Loot Boxes. Nuevos retos de la industria del videojuego’, realizado en el Espacio Fundación Telefónica.

‘Loot boxes’

Los ‘loot boxes’ o paquetes misteriosos son paquetes que tienen varios videojuegos de contenido aleatorio.

Estos paquetes permiten que los jugadores consigan ventajas o artículos que les ayudan a avanzar en partidas.

El problema se da porque los ‘loot boxes’ cuestan dinero y los jugadores no tiene conocimiento sobre lo que traen dentro y no pueden saberlo hasta que no hayan pagado.

El Consejo de Consumidores de Noruega publicó un estudio que dice que los ‘loot boxes’ crean “explotación, marketing engañoso y manipulación” a los menores.

Ante esto la Organización de Consumidores y Usuarios española (OCU), junto con otros colectivos europeos, solicitó al Ministerio de Consumo que ponga una medida.

Esta práctica genera un “problema de adición y de manipulación por utilizar prácticas agresivas y engañosas“, sobre todo para los jugadores menores de edad.

Alberto Garzón además admitió que los ‘loot boxes’ tienen características parecidas a los juegos de azar tradicionales.

“Comparten la aleatoriedad o el azar en el resultado, cuesta dinero activar el mecanismo y el premio tiene valor evaluable”, añadió Garzón.

Por esta razón, los videojuegos se asocian con consecuencias negativas porque derivan en conductas de consumo “irreflexivas, compulsivas o incluso patológicas“.

Regulación

Por todo ello, en el seminario ‘Loot boxes. Nuevos retos de la industria del videojuego’ que organizó el Ministerio de Consumo se debatió sobre la problemática junto con expertos y profesionales.

La conclusión fue regular esta práctica creando una ‘ley específica’ donde España será la pionera en Europa.

Esta ley permitirá regular “dispositivos que tengan un valor económico en un mercado real o ficticio, cuyo premio aleatorio se pueda revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas“.

El objetivo de la nueva regulación es “hacer la mejor ley posible para la protección del conjunto de los consumidores” que permitirá “divertirse y que esto sea compatible con la preservación y maximización de la salud y, en particular, de los más vulnerables”.