Atacan el cuadro de la Mona Lisa a tartazo limpio

El ataque a la Gioconda ocurrió este domingo por la tarde por uno de los visitantes de la pinacoteca. Fue un joven que accedió al museo de Louvre que se hacía pasar por una señora mayor en silla de ruedas, evadiendo así la seguridad más próxima al cuadro de la Mona Lisa. El atacante lanzó una tarta al cuadro, la cual impactó en el cristal blindado que protegía la obra de da Vinci. Después el hombre disfrazado se levantó de la silla y esparció un puñado de rosas alrededor.

Los visitantes del museo quedaron impactados por vivir esta chocante situación y algunos comenzaron a grabar lo sucedido. Rápidamente Twitter se llenó de videos de la gente reaccionando en vivo al acontecimiento y de usuarios que no daban crédito a lo sucedido.

El hombre fue detenido y expulsado rápidamente del museo de Louvre por el personal de seguridad. Los propios vigilantes del cuadro se encargaron de limpiar el cristal del cuadro en cuanto el atacante abandonó el lugar. El joven aún disfrazado y siendo escoltado por el personal de seguridad, lanzó un breve discurso el cual demuestra que todo se trataba de dar un mensaje.

Can anybody translate what ole dude was saying as they where escorting him out?😂 pic.twitter.com/Uy2taZ4ZMm

— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022