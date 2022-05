Amazon abre su primera tienda física de moda

La multinacional de Jeff Bezos, abre su nueva tienda de ropa y complementos en Los Ángeles (Estados Unidos). El proyecto piloto, conocido como ‘Amazon Style’, cuenta con una novedosa experiencia de compra y determinará si se expande al resto del mundo.

El precio de los productos varía de forma simultánea a la página web

La nueva línea de Amazon se centra ahora en la moda con prendas de mujer y hombre, incluso se atreven también con un apartado para cosmética. A fin de cuentas, no deja de ser una extensión del comercio electrónico.

Una experiencia de compra moderna

La forma de comprar los productos también es novedosa y peculiar. Los clientes deben escanear con su móvil un código QR que se encuentra en el modelo de exposición de los productos.

Es decir, a partir del modelo expuesto los visitantes tendrán que elegir la talla y el modelo que deseen desde su smartphone, para posteriormente recogerlos en un vestidor personalizado al que llevan las prendas desde el almacén.

La tienda inaugurada en el centro comercial ‘The Americana at Brand’, de la ciudad de Los Ángeles, posee hasta 40 probadores. Cuando los usuarios precisan de un cambio de talla, color o producto no es necesario que vuelvan al expositor, ya que cuentan con pantallas táctiles de atención al cliente en las que también pueden dejar reseñas.

Alineados con la página web

En lo relativo a la moda, el comercio electrónico de Amazon se ha especializado en vender productos de marcas externas, como Levi’s, Tommy Hilfiger, o Lacoste. Sin embargo, ‘Amazon Style’ ofrecerá productos propios de su nueva colección.

El nuevo sistema de venta al público electrónico permite que las etiquetas de la ropa cambien de precio de forma simultánea a lo que ocurre en la página web de la compañía. Además, incorpora un sistema de algoritmos, que al igual que sucede en internet, permite recomendar prendas personalizadas a los usuarios.

El modelo de negocio de Amazon ha cambiado después de haber registrado pérdidas de 3.844 millones de dólares en el primer trimestre del año. No en vano, han apostado por cerrar las tiendas relacionadas con los libros y ahora se centran en la moda y la alimentación con nuevas marcas como ‘Amazon Fresh’, ‘Whole Foods Market’ y ‘Amazon Go’.