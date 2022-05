Hunter X Hunter regresa de la mano de su creador con 4 capítulos anunciados

Hunter x Hunter está de regreso y no parece que sea una broma. Desde el gran parón que sufrió el manga-anime en 2018, los fans ya habían perdido la esperanza de poder ver como se seguía desarrollando la trama. Para sorpresa de todos, su creador Yoshihiro Togashi publicó en una nueva cuenta de Twitter que estaba retomando el manga con 4 capítulos pendientes. Esta noticia se confirmó gracias a Yosuke Murata, dibujante de One punch man, el cual confirmó que la reciente cuenta de Twitter se trataba realmente de Togashi.

No se ha confirmado cuantos capítulos tiene pensado trabajar el autor en total, pero los fans no han perdido el tiempo y se han puesto enseguida a demostrar su entusiasmo por las redes. Parece que Togashi va a estar diariamente actualizando la cuenta con el progreso del manga, sin revelar nada más que pequeños detalles y muestras de que está trabajando en ello.

Como era de esperar, todo internet se ha revolucionado con esta reciente noticia. Y no es para menos, desde 2018 Hunter x Hunter parecía estar muerto y sin ninguna intención de volver a la vida. Los fans de este anime no han tardado en publicar sus memes sobre el renacimiento de este manga-anime el cual es uno de los grandes y más populares de esta década. Los fans no han sido los únicos en celebrar su regreso, ya que Megumi Han y Mariya Ise, quienes dan voz a Gon y Killua en el anime, celebraron también por Twitter la vuelta del manga.

Aunque esto ha dejado en auge a otra comunidad de fans, la de Jujutsu Kaisen. Ya que el mangaka ha decidido dejar esta última entrega a medias para poder centrarse en la continuación de Hunter x Hunter. Aunque algunos se han quejado por esta noticia, en la comunidad ha ganado la batalla el nostálgico sentimiento celebración de sus fans más primigenios.